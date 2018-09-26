歐盟氣候變遷行動週開幕　英攝影師紀錄地球多年的「淚」與「傷」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）由歐洲經貿辦事處與行政院環境保護署共同舉辦的「歐盟氣候變遷行動週」昨（25）日盛大登場，除了放映台灣導演黃信堯的紀錄片《沈沒之島》，至9月30日止還有英國環保攝影師Ashley Cooper的攝影展及淨灘活動。

歐盟氣候變遷行動週（EU Climate Action Week）一系列的活動，是希望引領民眾關注氣候變遷的議題，瞭解地球、人類及動植物生活環境所受到的影響與衝擊，進而有所行動。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Ms. Madeleine Majorenko）在開幕時表示，歐盟作為對抗氣候變遷的領頭羊，相信氣候變遷議題需要全球夥伴共同參與。因此，歐盟透過世界各地的歐盟駐處與在地政府部門及相關社群組織一起合作，透過辦理歐盟氣候變遷行動週系列活動，聚焦全球在氣候變遷議題上付出的共同努力，同時號召更多行動。

▲照片由台灣英文新聞拍攝。

歐洲經貿辦事處補充，歐盟很早就將減碳目標架構納入各會員國的國內立法，期盼在2030年之前，達到較1990年減少百分之40溫室氣體排放的目標。此外，歐盟近期也已分別將再生能源佔總發電量之目標提高至百分之32，以及能源效率目標提高至百分之32.5。

環保署長李應元則表示，他到出席氣候變遷行動週開幕式前， 才知悉歐盟氣候變遷週是由歐盟140個駐處在全球各地一起響應。

李應元提及，在接獲馬澤璉處長的邀請時，他非常感動。因為海洋垃圾已經是全球性的問題，台灣四面環海，海灘有來自各國的廢棄物，「我們應一同響應聯合國的『對抗塑料』，一起淨灘吧。」

▲照片由台灣英文新聞拍攝。

歐洲經貿辦事處還說，台灣雖然不是巴黎協定（Paris Agreement）的締約方，但仍透過制定「國家因應氣候變遷行動綱領」，逐步減少碳排放量，以期至2050年前減排量達2005年的百分之50。另外，台灣環保署也在今年1月公布了「第一期溫室氣體階段管制目標」，期望在2020年能達到較2005年減少百分之2的溫室氣體排放。歐盟期待與台灣及全球夥伴共同以積極行動，落實巴黎協定所訂下的目標。

▲照片由台灣英文新聞拍攝。

吐瓦魯駐台大使涂莉梅（Ms. Limasene Teatu）表示，氣候變遷已經影響所有人的事業，她也呼籲大家，應先拯救吐瓦魯，就能拯救全世界。

今年的「歐盟氣候變遷行動週」包含了三個主要活動，分別是：

1. 氣候變遷攝影展：英國環保攝影師Ashley Cooper呈現過去10餘年間，在世界各地記錄當地遭受氣候變遷衝擊所拍攝的影像作品，自9月24日至30日在光點台北二樓迴廊展覽館展出。

2. 導演黃信堯作品《沈沒之島》放映暨映後座談：這部紀錄片除昨（25）日於影廳播映外，也邀請台灣青年氣候聯盟理事長黃品涵擔任映後座談與談人，與觀影者進行深度對話。

3. 淨灘活動：淨灘活動將於9月29日由歐洲經貿辦事處、環保署、外交部，以及環保團體於淡水八里挖子尾沙灘舉行。

氣候變遷攝影展攝影師Ashley Cooper雖然昨日未到場，但仍透過影片分享他走遍世界各地的所見所聞。他表示，過去13年間，他花了4萬5千英磅發行這本記錄了地球暖化的攝影集，這本書匯聚了他到世界各地拍攝氣候變遷最精華的500張照片。

Cooper也提及，吐瓦魯是世界上最小的國家，也極有可能將是第一個由於氣候變遷而消失的國家，因為在海平面升高的同時，它的土地面積也正快速地減少。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉、環保署署長李應元、吐瓦魯大使涂莉梅今日都到場揭幕致詞，並且為關注氣候變遷的議題發聲。此外，歐盟吉祥物「歐哞」也蒞臨攝影展現場，與民眾進行互動。

▲圖片由歐洲經貿辦事處提供