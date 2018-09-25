中秋節當日1703人腹瀉掛急診 創3年新高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（25）日表示，往年中秋假期後為腸胃炎好發期，而今年中秋節當日就有1703人因腹瀉掛急診，創前2年紀錄，提醒民眾務必加強個人手部與飲食衛生，如出現腹瀉、嘔吐等疑似症狀，就醫後應落實生病在家休息，以避免疫情擴大。

衛生福利部疾病管制署於下午在疫情週報表示，上週全國門急診腹瀉就診達152,782人次，高於2017年同期，近期呈上升趨勢。

今年中秋節前一週（38週）之腹瀉急診就診人次為6,671，較37週6,148增加，今年中秋節當日（9月24日）急診就診人次達1,703，高於2016年及2017年中秋節（1,229及1,397人次），亦高於前幾週週日就診人次（約1,400至1,500）。

疾管署表示，腹瀉等腸胃道感染疾病主要透過糞口途徑傳播，可經由食用到受患者排泄嘔吐物污染的水、食物，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染，常見症狀為腹瀉和嘔吐，並可能有頭痛、發燒、腹痛、肌肉酸痛等症狀。

為降低病原傳播的風險，病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署再次呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應落實勤洗手；烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類，或生食貝類水產品；生熟食應分開處理。

有疑似症狀者（尤其是餐飲業廚工）應在家休息，如需外出者，應配戴口罩，避免傳染給他人，並注意補充水分、電解質及營養，於症狀解除至少48小時後再恢復工作。