「莫迪健保」今上線   印度醫界：別把健保當選票工具

（台灣英文新聞/ 國際組 台北綜合報導）印度總理莫迪（Narendra Modi）9月23日宣布推出世界上最大的健康保險計畫，承諾在明年5月全國大選之前為5億印度的貧困公民提供免費保險，計畫於今年9月25日正式展開， 將造福印度5億人口。但印度醫界也憂心，此舉將破壞印度現有的醫療體系架構，並淪為選舉操作。

綜合印度媒體報導，這項被稱「莫迪健保」（Modicare）的國民健康保護計畫（Ayushman Bharat scheme），旨在提供1億個印度貧窮家庭（約5億人口）每年高達50萬盧比（約21萬新台幣）的健康保險費用，使用範圍涵蓋全國，被稱為世界上最大的健康保護計畫。

而高達7800億元的保險支出費用，將由中央政府（60%）和地方州政府（40%）共同承擔，到目前為止，已有14個州政府與醫療中心簽署備忘錄。

雖然該計畫承諾為印度底層人口提供更好的醫療待遇，但此舉也引起醫界質疑聲浪，表示此計畫是為了明年5月的全國大選所開出的空頭支票，並質疑莫迪政府兌現承諾的能力。

人手與資金的不足讓人懷疑此計畫是否能如莫迪政府所預測般成功，根據印度中央政府去年發布的數據，在印度的13億人口中，只有100多萬名註冊醫生和不到1萬5萬所州立醫院，如何使居住在偏遠及鄉村地區的窮人獲得確實的醫療服務，讓印度許多人對「莫迪健保」保持懷疑態度。