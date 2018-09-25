截至9月21日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年9月21日累積開戶數為15,760,294戶，較9月14日累積開戶數15,753,195戶，增加7,099戶，增幅約0.05%。另本年9月21日現股當日沖銷累積開戶數為1,625,025戶，較9月14日現股當日沖銷累積開戶數1,619,971戶，增加5,054戶，增幅約0.31%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年9月21日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,216戶較9月14日開戶數174,124戶，增加92戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至9月21日止日均值為357.71億元，總成交金額為63,672.78億元，其中盤後定價交易金額為203.61億元。另本年度截至9月21日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.41%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.46%。

(二)本年度興櫃股票截至9月21日均值為11.24億元，總成交金額為2,000.32億元。

四、本年度上櫃股票截至9月21日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計572家，較上週(截至9月14日止)得為信用交易家數572家，增加0家。

(二)融資餘額為587.70億元，較上週(截至9月14日止)融資餘額598.49元，減少10.79億元，減幅約1.80%。

(三)融券餘額為123,392張，較上週(截至9月14日止)融券餘額117,832張，增加5,560張，增幅約4.72%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.82%，較上週(截至9月14日止)之比例14.87%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.63%，較上週(截至9月14日止)之比例0.63%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至9月21日止，累計營業天數180日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆6,437.23億元，較上週增加200億元。

(二)普通公司債已上櫃計98家538期，發行餘額為1兆8,227.83億元，較上週增加2.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計168家202期，發行餘額為1,267.93億元，較上週增加1.7億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家347期，發行餘額為9,293.51億元，較上週增加131億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為44.04億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計572期約1,575.73億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為35兆7,504.77億元，日均值為1,986.14億元，包含：

1.買賣斷交易4兆6,265.87億元，日均值為257.03億元，佔總成交金額比例為12.94%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆2,220.72億元，佔買賣斷成交金額比率為69.64%。

營業處所買賣斷成交金額為1兆4,045.15億元，佔買賣斷成交金額比率為30.36%（包含政府債券6,591.95億元，日均值為36.62億元；普通公司債6,191.28億元，日均值為34.40億元；金融債券1,143.54億元，日均值為6.35億元；外國債券118.37億元，日均值為0.66億元）。

2.附條件交易31兆1,238.90億元，日均值為1,729.11億元，佔總成交金額比例為87.06%，其中等殖成交系統成交金額為5,055.70億元，佔附條件成交金額比率為1.62%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.25億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.34億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為102.94億美元，以人民幣計價之成交金額為254.36億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為5,039億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交5,039億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為4,190.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計456.70億元，本年度累計成交金額為373.89億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計720.09億元，本年度累計成交金額為590.77億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,597.35億元，本年度累計成交金額為2,263.33億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,589 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計552.68億元，本年度累計成交金額2,166.45億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計9.45億元，本年度累計成交金額42.65億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額6,661.95億元。

上櫃相關業務

一、截至107年9月21日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：763家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：23家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (誠泰科技、天正國際、公準、信紘科、均華…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：4家 (M31、大詠城、精湛、普鴻)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：2家 (易發、和詮)

二、截至107年9月21日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：255家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：30家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：30家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年9月21日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：95家

(二)累計登錄創櫃板家數：140家

(三)當年度累計輔導家數：22家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年9月21日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,113家

五、截至107年9月21日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.9.23~107.9.29)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6697 東捷資訊【台新、華南永昌】 (107年9月26日)