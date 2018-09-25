根據台灣證券交易所統計，上週（2018/9/17~2018/9/21）外資在集中市場總買進金額為2,086.97億元，總賣出金額為1,790.69億元，買超為296.28億元，另統計自2018年年初至9月21日止，外資總買進金額為6兆1,520.99億元，總賣出金額為6兆3,288.02億元，累計賣超為1,767.03億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆4,206.01億元新台幣，占全體上市股票市值的41.11%，較9月14日的13兆3,492.91億元新台幣，增加713.10億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：兆豐金：買進84,203千股，賣出34,159千股，買超50,044千股。

第二名：中信金：買進89,659千股，賣出41,618千股，買超48,041千股。

第三名：台積電：買進159,239千股，賣出113,098千股，買超46,141千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：旺宏：買進37,868千股，賣出76,445千股，賣超38,577千股。

第二名：群創：買進33,683千股，賣出63,461千股，賣超29,778千股。

第三名：鴻海：買進84,443千股，賣出110,737千股，賣超26,294千股。