瘋狂教室-新北敬師月為老師客製專屬ＭＶ

新北市教育局為教師客製「教師專屬單曲-瘋狂教室」ＭＶ，於今(25)日於「新北就是愛老師」網站首頁對外公開，吸引大批民眾下載，繼去年敬師月影片「老師的考試」帶起全國敬師風潮後，透過歌曲傳唱預料將掀起另一波敬師熱潮。

「瘋狂教室」是由鄭耀老師作曲、編曲、呂明鎮老師填詞的搖滾歌曲。鄭耀老師分享創作初衷：「我們的一生當中，總有著一些特別讓人銘記在心、時常感念的老師。『人』的成長過程，由一個個體進入校園，自升學制度中挑戰如考試測驗、制式教材與課程諸如此類的必經之路，但，教育沒有標準答案。孩子是調皮、有創造力、充滿好奇心、勇於嘗試的，教育可以說是人類史上最重要且複雜艱難的一項任務，所有的教育工作者，無一不是背負著重大的使命」。

教育局表示，這次單曲除委由專業歌手錄製MV外，教育局林奕華局長也率同仁錄製另一個版本，希望藉由教育局同仁歌聲，傳達對老師最高的敬意，最新的親子天下2018年縣市教育力調查，新北市於「教學力」面向排名全國第一，顯示各校在教材及教學方法創新、新課綱的準備及教學品質的提升等成果都獲得肯定！在此向全市老師們致上最深的敬意與感謝，因為有你們，新北教育變得更好，祝福全市的教師們：教師節快樂！

今年敬軍愛師月活動，除延續去年十三行博物館、坪林茶葉博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸等提供免費入館優惠，以及新北市12座運動中心免費開放健身房或游泳池體驗1次外，去年大受歡迎的未婚聯誼，今年活動更將從陸地延伸到海上；此外，高中職學生敬師短片甄選、網紅訪問優良教師、敬軍愛師影片、電影欣賞會、舒壓按摩，邀請知名插畫家蓋彼設計APP遊戲人物圖像及鼓勵學校、各單位協力辦理多樣敬軍愛師活動。

新北市敬師月活動訊息請至2018新北敬軍愛師月網站查詢。