最新熱門電影輪番上架  國際運動賽事獨家轉播

中華電信MOD持續保持國內影視市場龍頭地位，滿足客戶觀影需求，提供最新熱門賣座電影，並透過國際運動賽事轉播，成功帶動用戶數向上飆升。中華電信今日宣布MOD用戶數正式突破190萬，MOD領先市場，推出多部強檔電影，更獨家完整轉播中華台北羽球公開賽、歐洲冠軍足球聯賽，提供最即時、最精彩的內容與服務，引領MOD向200萬用戶數邁進。
中秋假期剛結束，中華電信MOD的戶數也隨著熱播強片節節攀升，「看強片不必久等」的口碑效應直接帶動戶數成長！近期台灣影片討論度最高的熱門電影輪番在MOD上陣，包括《侏羅紀公園-殞落國度》、《死侍2》、《瞞天過海-八面玲瓏》、《終極殺陣5》(註)，不論是巨型恐龍的壯闊場面還是刺激精彩的動作場景，都以最快速度上架，讓觀眾在家輕鬆享受熱門電影。
為滿足國內廣大運動迷，中華電信積極爭取國際級賽事轉播權，繼轉播2018世足、亞運，獲得廣大體育迷一致好評後，九月中華電信MOD再下一城，獨家轉播足球迷關注的歐冠盃足球聯賽，讓球迷輕鬆享受高畫質收視，和世界足球零時差。10/2起中華台北羽球公開賽火熱開打，MOD將獨家直播完整賽事，號召球迷一同為球后戴資穎、一哥周天成加油。此外MOD 10/17起天天直播NBA精彩賽事。鎖定中華電信MOD，各大運動賽事不漏接！
中華電信MOD匯聚精彩，致力於提供最優質的影音內容，獲得廣大台灣收視群青睞，用戶數穩定攀升，已達190萬用戶，中華電信MOD將持續打造最高品質的服務，不斷注入嶄新的內容，滿足全方位的觀影需求，衝刺年底200萬用戶目標。