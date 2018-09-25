最新熱門電影輪番上架  國際運動賽事獨家轉播

中華電信MOD持續保持國內影視市場龍頭地位， 滿足客戶觀影需求，提供最新熱門賣座電影， 並透過國際運動賽事轉播，成功帶動用戶數向上飆升。 中華電信今日宣布MOD用戶數正式突破190萬， MOD領先市場，推出多部強檔電影， 更獨家完整轉播中華台北羽球公開賽、歐洲冠軍足球聯賽， 提供最即時、最精彩的內容與服務， 引領MOD向200萬用戶數邁進。

中秋假期剛結束，中華電信MOD的戶數也隨著熱播強片節節攀升， 「看強片不必久等」的口碑效應直接帶動戶數成長！ 近期台灣影片討論度最高的熱門電影輪番在MOD上陣，包括《 侏羅紀公園-殞落國度》、《死侍2》、《瞞天過海-八面玲瓏》、 《終極殺陣5》(註)， 不論是巨型恐龍的壯闊場面還是刺激精彩的動作場景， 都以最快速度上架，讓觀眾在家輕鬆享受熱門電影。

為滿足國內廣大運動迷，中華電信積極爭取國際級賽事轉播權， 繼轉播2018世足、亞運，獲得廣大體育迷一致好評後， 九月中華電信MOD再下一城， 獨家轉播足球迷關注的歐冠盃足球聯賽， 讓球迷輕鬆享受高畫質收視，和世界足球零時差。10/ 2起中華台北羽球公開賽火熱開打，MOD將獨家直播完整賽事， 號召球迷一同為球后戴資穎、一哥周天成加油。此外MOD 10/17起天天直播NBA精彩賽事。鎖定中華電信MOD， 各大運動賽事不漏接！

中華電信MOD匯聚精彩，致力於提供最優質的影音內容， 獲得廣大台灣收視群青睞，用戶數穩定攀升，已達190萬用戶， 中華電信MOD將持續打造最高品質的服務，不斷注入嶄新的內容， 滿足全方位的觀影需求，衝刺年底200萬用戶目標。