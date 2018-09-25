朱立倫接見嘉勉：「讓世界看見台灣!看見新北市」

新北小將在2018年國際少年運動會榮獲3金7銀5銅佳績，市長朱立倫今(25)日，頒發2018年國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）參賽選手鼓勵金，嘉勉選手們為本市爭光。

市長表示，今年為本市第7度組團參加ICG，恭喜優秀的ICG小將的努力不懈，在2018年國際少年運動會榮獲佳績，期許選手們來年不斷精進、超越自我，成為明日體壇之星，繼續為新北爭光，為國爭光。

2018年國際少年運動會於以色列耶路撒冷市（Jerusalem,Israel）舉辦，本市代表團共有18名優秀選手，分別參加田徑、游泳、柔道、網球等4種競賽種類，，其中田徑男子4*100公尺接力以43秒88勇奪金牌，陳建榮、江育丞、黃研皓及胡育豪等四位選手們賽前一個月多開始集合訓練，每週兩天一起練習培養默契也培養團隊情感，這次贏得金牌實屬不易，優異表現令各國選手、教練與當地工作人員為之驚艷，成為田徑場上最令人矚目的焦點。游泳隊共獲得1金4銀1銅的佳績，林口國中莊宇陞在本屆賽事榮獲200公尺個人混合式金牌，宇陞表示「越強的對手就越想超越他，奪得金牌是一種使命，名次是一時的，但經驗是長久的，會繼續朝下個目標前進。」展現了他積極進取的精神，也展現出游泳隊「泳」敢往前的決心。

另外，柔道隊亦獲得1金4銅的好成績，柔道選手明德高中國中部朱晉良在男子73公斤級榮獲金牌，團體組比賽取得銅牌，接下來的目標是明年全中運2連霸且選上國手，再次為新北爭光!網球隊小將王恩祈擊敗強敵，榮獲女子單打銀牌，並與陳亭安並肩作戰，獲得女子雙打銀牌。

今年ICG的主題「Play Fair, Win A Friend(公平競爭，贏得友誼)」，看到選手們展現熱情，在比賽過程中為彼此加油，過程中克服長途旅行、時差、語言及飲食適應問題，並學習新文化、培養自我挑戰，解決問題能力及勇敢獨立的精神，且與來自世界12歲至15歲選手相互交流。而因比賽結緣的選手們於賽後擁抱合照、相互勉勵，並利用網路通訊軟體保持聯繫，不僅成功建立國際友誼，選手們也為了與外國選手互動溝通，更激起了學習英語的動力；ICG小將也把本國的美好廣為宣傳，藉由體育交流，讓世界看見台灣!看見新北市!