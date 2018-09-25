首次調查全台89處微型塑膠含量　環保署籲保護環境從減塑開始

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）塑膠污染近年被聯合國視為影響最廣泛且深遠的環境議題之一，國際研究亦顯示污染範圍已從陸地、淡水、海洋環境，延伸到南北極都可見微型塑膠的蹤影。

為了確保國人生活環境的品質與安全，環保署在今(2018)年2月與參與海廢治理平台的公民團體共同公布「海洋廢棄物治理行動方案」，即設定「以科學數據掌握國內污染現況」為重點工作項目之一，規劃由環保署與平台公民團體分工執行多項大範圍的調查計畫。

這次公布的國內微型塑膠污染現況之調查，即由環保署環境檢驗所負責執行。針對國際學術界定義小於5mm之微型塑膠，環境檢驗所使用較國際研究通用更嚴謹的調查方法，來進行採樣及檢測，除以更小孔徑濾膜過濾水體外，更精確檢測每一根微型塑膠的材質。

環保署於2017年12月至2018年7月，進行全國89處自來水淨水場、7處養殖區及福隆、墾丁2處海水浴場之自來水、海水、沙灘砂礫及貝類中微型塑膠調查計畫，結果證實大部分樣品均檢出微型塑膠。

調查結果自來水中檢出塑膠皆為纖維狀，數量範圍為0至6根/公升。海水微型塑膠數量範圍為每1,000公升有1,000至18,500個，沙灘砂礫每公斤26至2,400個，養殖及野生貝類每公克0.2至5.2個，經鑑定檢測出之微型塑膠，多屬常見之塑膠材質。

環保署表示，目前國際間並無判定微型塑膠確切來源的具體方法，但透過材質鑑定，可以合理推斷微型塑膠是由各類人造塑膠物品廢棄進入環境中不斷裂解後產生，特別是長期且大量應用於餐飲、食品、製造業的一次用塑膠、包材與化纖製品。

環保署環境檢驗所表示，該調查計畫計使用3種檢測方法，即熱觸測試法、螢光染色法及顯微光譜法（詳附表1），前2種是目前最常用的微型塑膠定量法，可以測得微型塑膠的數量，但無法測出塑膠是屬於何種材質。

圖片由環保署提供

因此環保署環境檢驗所更自行研發可以精確定性材質的顯微光譜法分析技術，可有效定性及定量檢體中的微型塑膠。自來水調查發現檢出微型塑膠均為纖維狀，顏色包括透明無色、黑色、紅色、藍色等，調查數量結果如附表2。

圖片由環保署提供

海水、沙灘砂礫及貝類調查發現，微型塑膠之形狀包括發泡狀、薄膜狀、顆粒/圓珠狀、碎片狀及纖維狀，而顏色更多元化包括透明無色、乳白色、紅色、橘色、黑色、藍色、棕色、綠色、粉紅色、黃色、黃褐色等，調查結果如附表3及4。

圖片由環保署提供

圖片由環保署提供

其中野生扇貝體內甚至含有成團的塑膠纖維如附圖。環保署更進一步對微型塑膠之材質進行鑑定，本次調查共檢出12種塑膠材質，其常見用途如附表5。

圖片由環保署提供

圖片由環保署提供

環保署呼籲，微型塑膠污染的解決方案不能止於末端防堵，而是全民參與各類一次用塑膠廢棄物的源頭減量。為保護珍貴之海洋環境，期望民眾「自備、重複、少用」減少一次性產品的使用，配合減塑運動、落實垃圾分類並確實做好回收工作，共同保護珍貴的環境。

新聞小辭典 (資料來源: 環保署)

微型塑膠顧名思義就是微小型態的塑膠物質。2008年美國海洋暨大氣總署認為尺寸在5mm (相當於一粒米的大小)以下的微型塑膠會快速被生物攝取。

顯微光譜檢驗法包括拉曼(Raman)及傅立葉轉換紅外線光譜分析儀(FTIR)，前者為利用雷射光源與塑膠微粒分子的化學鍵結互動，產生不同波長散射光組合所得到振譜以Raman進行鑑定。後者為透過塑膠微粒成分之官能基區、指紋烯類特徵吸收峰，以FTIR進行鑑定。