搶印度人才大比拼   台灣高教展南印大城登場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為吸引更多印度精英人才來台就讀，教育部9月24日及25日在印度大城海得拉巴（Hyderabad）舉辦「印度台灣高等教育展」，盼透過介紹台灣優質教育環境及獎學金制度，吸引更多印度學子來台進修。

連續舉辦8年的「印度台灣高等教育展」攜過去在印度各城舉辦的好口碑，本次移師南印大城海得拉巴（Hyderabad）。根據教育部統計，2017年印度來台留學生人數共1,532人，在新南向國家中排名第5，較前一年增加222人，成長率達16.95%。

為吸引更多印度人才，教育部持續增加印度的「台灣獎學金」新生名額，107學年共提供40名，較前2年增加18名。而台印雙方在推動華語文教學合作上越發緊密，除印度設立台灣華語教育中心外，更分別與7所印度學校合作，派駐華語教師於當地開課。印度9名大學華語教師並於107年7月組團來台研習。

駐印度代表處田中光大使表示，政府的新南向政策與印度政府東行政策相呼應，並強調人才的雙向交流，近年來在我國政府的資助鼓勵下，有愈來愈多的印度優秀學生來台就學，也增進了兩國的交流。

藉由本次教育展提供平台，讓我國大學與印度學生可直接面對面諮詢並進行交流，預計將吸引更多印度學子來台留學。