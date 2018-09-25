  1. 首頁
  2. 文化

搶印度人才大比拼   台灣高教展南印大城登場

教育部盼透過介紹台灣優質教育環境及獎學金制度，吸引更多印度學子來台進修。

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2018/09/25 14:58
（圖片來源：教育部）

（圖片來源：教育部）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為吸引更多印度精英人才來台就讀，教育部9月24日及25日在印度大城海得拉巴（Hyderabad）舉辦「印度台灣高等教育展」，盼透過介紹台灣優質教育環境及獎學金制度，吸引更多印度學子來台進修。

連續舉辦8年的「印度台灣高等教育展」攜過去在印度各城舉辦的好口碑，本次移師南印大城海得拉巴（Hyderabad）。根據教育部統計，2017年印度來台留學生人數共1,532人，在新南向國家中排名第5，較前一年增加222人，成長率達16.95%。

為吸引更多印度人才，教育部持續增加印度的「台灣獎學金」新生名額，107學年共提供40名，較前2年增加18名。而台印雙方在推動華語文教學合作上越發緊密，除印度設立台灣華語教育中心外，更分別與7所印度學校合作，派駐華語教師於當地開課。印度9名大學華語教師並於107年7月組團來台研習。

駐印度代表處田中光大使表示，政府的新南向政策與印度政府東行政策相呼應，並強調人才的雙向交流，近年來在我國政府的資助鼓勵下，有愈來愈多的印度優秀學生來台就學，也增進了兩國的交流。

藉由本次教育展提供平台，讓我國大學與印度學生可直接面對面諮詢並進行交流，預計將吸引更多印度學子來台留學。
印度
海得拉巴
教育部
台灣高等教育展

相關新聞

親中親印候選人決戰　馬爾地夫總統選舉登場
親中親印候選人決戰　馬爾地夫總統選舉登場
2018/09/23 15:28
結合文化及技職參訪    印尼新二代返鄉溯根遇宰牲節
結合文化及技職參訪    印尼新二代返鄉溯根遇宰牲節
2018/09/21 16:59
【等中國來割？】斯里蘭卡拒絕印度買下機場　官員：將維持原本國内用途
【等中國來割？】斯里蘭卡拒絕印度買下機場　官員：將維持原本國内用途
2018/09/20 12:25
憂機密被中國看光光？印度拒絕華為中興參與5G試驗
憂機密被中國看光光？印度拒絕華為中興參與5G試驗
2018/09/15 16:18
繼續任一帶一路侵蝕或轉回親印？馬爾地夫總統選舉即將登場
繼續任一帶一路侵蝕或轉回親印？馬爾地夫總統選舉即將登場
2018/09/15 10:46