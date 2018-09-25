臺英簽署金融科技備忘錄　擴大FinTech產業交流合作

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）英國在臺辦事處與臺灣金融服務業聯合總會今（25）日在臺北簽署金融科技創新合作瞭解備忘錄，不僅是國內金融科技民間產業第一次與國際官方代表簽署正式合作文件，也預告臺英雙方將建立常態性的雙邊合作機制。

在金融監督管理委員會主任委員顧立雄及英國貿易政策部長霍林貝里（George Hollingbery）的見證下，英國在臺辦事處（British Office Taipei）代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與金融總會理事長許璋瑤周二在臺北共同簽下瞭解備忘錄，確立雙邊在金融科技的發展與創新上，將持續深化及擴大合作。

霍林貝里表示，今日簽署的瞭解備忘錄，是臺英在金融服務業合作上「一個重要的里程碑」。他也提及，英國作為作為金融科技產業的世界領袖，將可以協助臺灣推動成為亞洲區域金融中心的目標，「我們希望繼續和臺灣密切合作，分享英國在發展金融科技產業過程中面對種種挑戰的相關經驗。」

霍林貝里指出，不論是在金融服務或整體商業夥伴關係上，臺英的貿易關係未來將會越來越強勁。他也期盼英國與臺灣的企業能透過新的合作平臺「建立嶄新且令人振奮的合作夥伴關係。」

提及英國脫離歐盟已進入倒數計時階段，霍林貝里認為英國未來仍舊會在全球金融服務產業中佔有一席之地，「目前英國國內已有四家市值超過10億英鎊的金融科技獨角獸，且還有七家也正向相同目標發展。」

唐凱琳則提及，金融服務業除了是英國非常重要的產業，也是英國對臺灣的重要出口之一，「希望今天的備忘錄簽署後，英國與臺灣在金融領域的合作能夠更上一層樓。」

根據金融總會，金融科技創新合作瞭解備忘錄是國內金融科技民間產業首度與國際官方代表簽署的正式合作文件，不僅代表雙方將建立常態性雙邊合作機制，也顯示臺灣金融科技發展受到國際肯定。