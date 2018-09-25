學用落差非一日之寒 台灣產學合作需政府「宏觀調控」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 採訪報導）「博士滿街走，碩士多如狗，學士在遛狗。」一句玩笑話，道盡了台灣教育的悲哀。「是教育沒有培養出人才，還是企業沒有善用人才？」黃昆輝教授教育基金會今（25）日以此為題舉行座談會，針對台灣產業界人力供需失調與學用落差之窘境，邀請產官學專家提出建言，盼能找出問題癥結，為台灣尋求解決之道。

訪談貴賓包括基金會董事長黃昆輝、總統府資政陳博志、前經濟日報總編輯盧世祥、師大教授范世平，前高苑科大校長曾燦燈，以及義美食品總經理高志明。

是名嘴、也是政治學教授的范世平，則點出台灣最大問題在於人才供需失衡。自1987年解嚴後，高等教育百花齊放，然而廣設大學的後果就是，為了迎合學生所好，較難念的理工科乏人問津，因此廣設軟性系所，卻未能與產業需求作結合。舉例而言，這些年來，傳播學系、餐飲系、表演藝術系如雨後春筍般冒出，遠超出台灣勞動市場之需求，導致20年前薪資6萬新台幣的報業工作，如今掉到只剩3萬。

范世平認為，政府應扮演「宏觀調控」的角色，了解企業真正的人力需求，再透過政策面主導教育方向。例如針對缺工相關的學系，提供免學費、師資加薪等獎勵加以扶植，而供應過剩的學系，則應嚴加控管招生名額。

曾任立委、在教育界貢獻多年的曾燦燈，也呼應了此一觀點，痛批台灣「吃喝玩樂系」設置太多。過去6年，台灣大學學士班人數增加最多的科系，分別為餐飲管理系8,571人，餐旅管理系6,945人，觀光學系6,888人，行銷流通學系5,139人，媒體設計4,133人，餐飲廚藝2,309人。然而，台灣真的需要這麼多相關人才嗎？

根據黃昆輝教授教育基金會、1111人力銀行，及YES123求職網所做的三份調查，各自有77%、57%，以及66%的受訪者認為「用非所學」，在在凸顯台灣「學用落差」問題之嚴峻。

曾燦燈以德國為例，指該國相當重視技職教育，與工會合作，尋求具專業技術之師資。反觀台灣，師資多以理論派為主，缺乏企業實務經驗，如此怎能教出企業需要的人才？資深媒體人盧世祥也舉例，台灣有不少新聞科系教授，一生從無當記者的經驗，那麼要如何教學生新聞寫作？

高志明認為，從企業的角度而論，絕非單純的產業無法善用人才問題。他以30多年前招募企管人才為例，當時的時空背景，碩士或許能在小企業發揮所長，但若到了台塑等大企業，恐怕難有發展空間。企業所屬產業類別、是傳統或新創、規模大小、架構等，都是需考量的因素。

前經建會主委陳博志提出短期解決之道，或可效法新加坡引進國外優秀人才，但中長期而言，產學界應建立完善的需求評估與再教育機制，與時俱進，跟著產業變化調整方向。他作出妙喻，同樣是豬肉與麵粉，好的廚師能做成鼎泰豐小籠包，沒本事的廚師卻只會做陽春麵。台灣地小，如何將有限資源做最佳利用，才是解決產學失衡的根本之道。

黃昆輝教授教育基金會（25）日舉行「是教育沒有培養出人才，還是企業沒有善用人才？」座談會（台灣英文新聞攝）