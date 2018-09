尼國瀕危孟加拉虎攀升到235隻　美巨星李奧納多亦有功

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)振奮人心!尼泊爾政府日前宣布,境內的野生孟加拉虎族群數已攀升到235隻,這一切要歸功於美國好萊塢巨星李奧納多·狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)的協助。

英媒《獨立報》(The Independent)報導,尼泊爾首都加德滿都(Katmandou)於9月23日舉辦國家保育日(National Conservation Day)時宣布,孟加拉虎的數量自2009年的121隻、2013年的198隻,其野生族群數預估今年已來到235隻,顯見該物種族群數是持續攀升中。

《哈芬登郵報》(Huffington Post)報導,尼泊爾森林與環境部長巴斯內特(Shakti Bahadur Basnet)表示,保育老虎是政府的首要任務,「我們感謝我們的合作夥伴、執行機構、當地社區和國際社會對於這個共同目標的支持」。

美國好萊塢巨星李奧納多·狄卡皮歐表示,孟加拉虎族群數的攀升證明了,「只要我們互相合作,我們就能拯求地球上的野生動物,就連瀕絕物種亦可」。

綜合外媒報導,2010年,孟加拉虎的存續問題讓13個國家的代表聚集到俄羅斯的聖彼得堡(Saint-Petersbourg)開會,這些國家只想為一個共同目標努力,就是在2022年前讓孟加拉虎的野生族群數能增加一倍,因為當年剛好是農曆「壬寅年」,也就是虎年。

從2010年開始,尼泊爾一直致力於通過加強對盜獵者的制裁和擴大保護區的範圍,來保育野生孟加拉虎。

美國好萊塢巨星李奧納多·狄卡皮歐當年出席在聖彼德堡所舉行的會議時,就捐贈了100萬美元給世界自然基金會(World Wildlife Fund),以拯救瀕危老虎。2013年,李奧納多·狄卡皮歐又再度透過成立的基金會,撥款300萬美元於世界自然基金會資助尼國的「提萊弧狀地景計畫」(Terai Arc Landscape Program)。

I am proud of @dicapriofdn’s partnership with @World_Wildlife to support Nepal and local communities in doubling the population of wild tigers. https://t.co/RZzOCue1Dm