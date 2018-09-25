台灣經濟正在往上走！蔡總統：請台商一起看好台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（25)日向全球台商表示，所有指標和趨勢都顯示「台灣的經濟正在往上走」，她請台商一起看好台灣、加碼投資、推動發展。

世界台商總會第24屆年會今(25)日上午於台北圓山飯店揭幕，今年參加年會的台商，來自歐美亞非等六大洲、共計1200人返台。

蔡總統致詞時，首先感謝台商總會長林貴香，在多次出訪中同行，一起為台灣外交努力。總統說，一直以來，世界各地的台商打下的不只是商場的江山，還撐開了台灣的國際空間。從過去到現在，海外台商都自掏腰包，為台灣的民主與外交認真打拚，她非常感謝大家的付出。

圖為會場一景​ (圖片來源:世界台灣商會聯合總會 臉書 ​)

總統表示，台灣持續地在進步，從經濟成長率、失業率、台股指數及外銷訂單等各項數據，所有指標和趨勢都顯示「台灣的經濟正在往上走」，她請台商一起看好台灣，利用景氣復甦的時機、加碼投資台灣，推動發展。

總統強調，台灣已經成功吸引眾多國際大廠，包括微軟、Google、思科、亞馬遜等國際級企業，都看好台灣的發展和未來性，選擇加碼投資、或是擴大在台灣的發展計畫。

另外例如德國西門子、法國達梭、美國洛克威爾、日本三菱等世界級廠商，也已進駐台中精密機械科技創新園區。

總統特別介紹了台灣正在推動的「新創走廊」，包括這幾天剛揭幕的林口新創園區，再加上桃園亞洲矽谷、新竹竹科與工研院，一直延伸到台北小巨蛋的科技創業基地。總統強調，透過租稅優惠與創新育成孵化器，盼整合產業資源，幫助更多新創商業模式快速建立。

總統並提到，台灣已在全面檢視公司法，在法規面和政策面努力，淘汰不合時宜的法規，為企業創造效率與彈性空間。她也向台商喊話，在打造台灣成為「亞洲新創資本匯聚中心」的過程中，「你們絕對是不可或缺的力量」。

圖為會場一景​ (圖片來源: ​總統府官網)

總統強調，台灣的「軟實力」不斷提升。「台灣設計研究院」加上「文化內容策進院」都在逐步實現中。這兩個機構，未來會扮演台灣軟實力的雙引擎。不但要打造完整文化產業生態系，也要用更多優秀的設計與創意，提升台灣整體文創實力。

《自由》報導，監察院長張博雅、僑委會委員長吳新興、勞動部長許銘春、外交部次長謝武樵、經濟部次長龔明鑫、交通部次長王國材、全國商總代表許舒博等人，與美國在台協會處長酈英傑、越南駐台代表阮英勇、菲律賓和印尼等駐台單位代表均出席開幕典禮。

報導指出，台商總會今特邀美國前副總統錢尼的國安顧問葉望輝，於年會中發表「台灣的前線大使：世界台商」專題演講。

圖片來源: 世界台灣商會聯合總會 臉書