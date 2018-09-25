印度15隻瀕危亞洲獅疑似非自然死亡　當局展開調查

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）近半個月，生活在印度西部古吉拉特邦(Gujarat)的15隻瀕危亞洲獅，被人發現疑似死於非命的現象，當局已經展開調查。

法新社報導，生活在印度吉爾森林國家公園(Gir Forest National Park)的瀕危亞洲獅，日前先發現有一隻母獅子在攻擊一隻遭到下毒的野山豬後死亡，有8隻獅子則是死於肺與肝的感染，另外6隻小獅子也不幸死亡，而其中的3隻是在打鬥中喪命的。

負責森林公園管理的Vijay Chaudhary告訴法新社，從第一眼看，亞洲獅的死因都是自然或者是因某種感染疾病所致。然而，專家則認為，對牠們的死因要提高警覺。

古吉拉特邦野生動物保護委員會的成員Priyavrat Gadhvi表示，要先找到生活在這個區域的獅群後並進行有關檢查，以釐清牠們是否有受到某種疾病的感染，以預作防範。

國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)將亞洲獅(Panthera leo persica)列為受威脅瀕危物種，牠們是亞洲僅次於老虎之後，體型第二大的貓科動物。由於大部分野生種群已滅絕，僅剩少量分布在印度占地1400平方公里的吉爾森林國家公園。

據官方於2015年發布的調查顯示，當時的族群數量有521隻左右。不幸的是，在2016年有幾十隻亞洲獅因洪水肆虐而不幸死亡。