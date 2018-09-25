美宣布對臺軍售3.3億美元　有助維持臺空防能力

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）美國國防部24日（當地時間）表示，國務院已批准對臺灣軍售，內容包括F-16戰機等軍機備用零件及後勤元件，總價值3.3億美元。

美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）在聲明中表示，這項擬議的軍售是為維持臺灣的空防及運輸能力，不會改變區域軍事平衡。

聲明也提及，「藉由幫助受領人提升安全及防禦能力，這項擬議的軍售將有助於美國的外交政策和國家安全。」受領人一直且將繼續擔任該區域政治穩定、軍事平衡，以及經濟進步的重要力量。

此次價值3.3億美元 （約新臺幣102億元）的軍售項目包括我國現役軍機F-16、C-130、F-5、經國號（IDF），其他所有飛航系統和次系統的標準、維修及備用零件，以及其他相關後勤元件與計畫支援。

針對美國此次批准的軍售案，我國總統府及外交部也在週二（25）上午發布聲明表達歡迎及感謝。

總統府發言人黃重諺表示，堅強的自我防衛，將助益臺灣人民在面對嚴峻的安全挑戰時更有自信，也讓我國更有能力確保臺海與區域的和平穩定，更從而在此基礎上，持續尋求兩岸關係的良性發展。

黃重諺提及，感謝美國政府對臺灣國防安全的重視，以及堅定履行《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）與六項保證的承諾，「我們也會持續提高對國防的投資，強化國防工業與國防科技研發，並在國防安全在内的各項議題與美方保持密切溝通與合作。」

外交部則表示，在臺灣面對逐漸升高的威脅之際，美國對臺軍售不僅有助提升臺灣的防衛保障，同時也強化我國自我防衛的信心，有助臺海地區的和平與穩定。