潭美颱風直接侵台機率降低　北部、東半部不可掉以輕心

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報員官欣平今（25)日表示，今年第24號颱風潭美28、29日最接近台灣，直接影響台灣機率低，但外圍環流還是會為台灣帶來降雨。

綜合蘋果與中央社報導，第24號強颱「潭美」今凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方910公里的海面上，目前各國模式模擬認為，強颱潭美未來路徑將朝台灣東部海域北上，直接侵台機率降低。

不過28、29日這兩天颱風最接近台灣，外圍環流仍會帶來降雨，30日之後颱風將遠離台灣附近，往日本移動。

氣象局預報員劉沛滕則指出，周五、周六(28、29日)是潭美相對最接近的時候，目前預估暴風圈碰不到台灣陸地、海域，影響程度大幅下降。



但天氣仍有變數，萬一潭美轉彎前遇到高壓增強，「不排除被推過來」，北部、東半部還是不能掉以輕心。

今起至周末，北部、東半部有陣雨，氣象局針對台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東等地發布大雨特報。未來幾天，天氣相當不穩定。

此外，今起在北部、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島易有長浪發生，另外由於東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域，易有9至10級強陣風，並有較大風浪。

溫度方面，清晨各地都稍有涼意，低溫約攝氏24、25度，白天北部及東半部較舒適，高溫在28至30度，而中南部則仍顯悶熱，高溫約32、33度。