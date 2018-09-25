〈時評〉禁止黨公職、候選人參加東奧正名遊行的民進黨

為了挑戰執政的共和黨，民主黨的歐巴馬第一次競選美國總統時，喊出的簡潔口號是change(改變）！為了挑戰執政的民主黨，共和黨的川普第一次競選美國總統時喊出的口號是Make America Great Again（讓美國再次偉大），雖然比change(改變）冗長一點，要改頭換面的意味仍然十足！

可不是嗎？不改變、要維持現狀，繼續選原來的執政黨就對了，要政黨輪替作啥？

職是，要問的是： 2016年1月16日票投蔡英文，讓政黨輪替再次成真的689萬選民，是投給要改變的蔡英文？還是投給要維持現狀的蔡英文？再看看蔡英文的520就職演說中，獲得最大也最多、最久掌聲的「司法改革」，是訴求改變，還是維持現狀？

只是，兩年多來，一次又一次聽到蔡總統津津樂道要「維持現狀」，也一次又一次看到蔡總統的民調滿意度向下走。這之間當然不能直接畫上等號，但絕對有正相關性！

正因為蔡總統把「維持現狀」當執政的聖經寶典，所以，司法改革原地踏步，可以理解；以「中華台北」名義出席WHA，蔡總統不覺得被矮化、委屈，可以理解；在美、日友台氛圍高漲、形勢看好，川普、安倍開口閉口台灣的今天，蔡總統仍然打算維持以「中華台北」名義走向國際社會的現狀，可以理解；52萬6688份的東奧正名公投連署，民進黨中央徹頭徹尾作壁上觀，可以理解；「喜樂島聯盟」緊鑼密鼓的「1020全民公投反併吞」、東奧正名遊行，只想維持現狀，不敢違逆中國霸權的民進黨黨主席蔡英文不是樂觀其成，不是暗助一把，不是保持中立、不置可否，而是明確作出「禁止黨公職、參選人參加」的禁制令，可以理解！

只是，執政的蔡總統千萬別誤會，更別誤解。可以理解，不表示當初投妳一票的選民可以接受認同！更不表示沒有失望，甚至於憤怒！

或許當局者迷，但局外的不得不提醒：該改革的不改革、該改變的不改變，民進黨再繼續執迷不悟「維持現狀」下去，2018、2020想「維持」中央、國會、縣市首長絕對優勢的「現狀」，恐怕會很難、很難！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）