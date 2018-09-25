〈財經主筆室〉南韓企業團赴平壤  台灣當心了

美中貿易戰沒完沒了，美國、德國、日本、韓國及港台廠商紛紛計劃從中國撤資。但台灣企業最該關心的一件大事，即近日韓國總統文在寅帶團訪問朝鮮平壤，南韓企業界由三星太子帶團打開平壤之門，世界第七大經濟體有可能在未來出現，南北韓經濟合體未來對全世界及台灣產業的潛在競爭威脅，值得政府部門提早好好思量對策。 文在寅這次出訪平壤，南韓四大企業首腦三星電子副會長李在鎔、鮮京SK集團會長崔泰源、金星LG集團會長具光謨、現代汽車集團副會長金容煥等韓國財經界人士共計17名隨同參訪，且傳出這些企業界代表已跟平壤方面談及未來設廠可能。當然目前只要北韓不廢核，美國與聯合國制裁仍不會放鬆，這些南韓企業最多簽簽意向書，不可能真的投資。但這些企業巨頭們到底只是人型立牌，或者在短期未來真有合作可能，大家都在看。 美中貿易戰讓中國高工資議題重回檯面，據港媒最近報導，深圳製造業大規模外遷，近年已有1.5萬家企業撤離，主要原因包括勞工、土地成本上升及綜合稅率居高不下，如今再加上貿易戰，導致出口稅率增加，企業已難有獲利空間，勢必再加速撤離中國，亞洲企業包括台商寶成、富士康、南韓三星電子、LG、日商Nikon、東芝、Sony等，已經或準備將產線撤離中國，轉移至工資較低的東南亞、巴西及印度等，或直接前往美國或歐盟等主要市場建立生產線。 就以韓國三星集團為例，當初在中國曾有多達15萬員工，出口總額600多億美元，中國手機年產7000萬台，最近2年轉向越南及印度投資建新廠，今年4月關掉深圳最後一個工廠，如今在越南已有16萬名員工，每年出口超過2億台手機。但若以各國平均每月工資來看，中國薪資成本需350美元，越南需120美元，朝鮮卻只要70美元，加上朝鮮有2500萬人口。又與南韓同文同種，對勞動力人口不足的南韓企業界來說，絕對佔盡天時地利人和之便，若能在朝鮮設廠當然趨之若鶩，未來產品行銷世界會將更具競爭力。 美中貿易戰即將升級至2000億美元之際，台商也正考慮移轉生產基地，包括南進東協、響應美國製造，或鮭魚返鄉回流台灣。有不少台商表達鮭魚返鄉意願，將生產基地移回台灣，並希望政府提供協助及誘因，經濟部也表示，未來半年是吸引台商回流關鍵時刻，若台商回台作升級轉型實質投資，政府將祭出3年抵減率3％或當年度抵減率5％二擇一投資抵減優惠，全力協助。 但經濟部也表示，可營造優質投資環境，但政府無法滿足台商回流所有需求，歡迎台商回流進行升級轉型，而非將低階生產線搬回台灣，使用龐大土地及勞力。 韓國向來是台灣主要競爭對手國之一，看南韓政府主動幫企業界尋找出路，再看看南北韓未來經濟可能合體的事實，台灣政府似乎得化被動為主動一點，好好作好整體考量來因應才對。