潭美轉為強烈颱風　是否侵台25、26兩天是關鍵

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(24)日適逢中秋佳節，中南部民眾賞月或外出活動都相當適合。北部及東半部受東北風影響，雲量偏多降雨機率高，賞月機率較低，只能碰碰運氣。

中央氣象局預報員張承傳今(24)日表示，今年第24號潭美颱風已經在下午2時，由中颱轉為強颱，28日起潭美可能影響台灣天氣，不排除侵台可能性。



綜合氣象局官方臉書與中央社報導，預報員張承傳說，潭美颱風下午2時中心位在鵝鑾鼻東南東方約1180公里海面上，以西北西方向持續往琉球南方海面移動，明後兩天(25、26日)颱風將進入導引氣流較弱區域而減慢速度，也讓其後續動態不確定性增大，不排除有繼續增強趨勢。



至於是否會影響台灣天氣，張承傳說，明後天將是關鍵期，28日起潭美可能影響台灣天氣，但影響的程度仍有相當大的變數，不排除侵台。

氣象局提醒民眾持續留意氣象局發布的最新颱風動態。

無論如何，明(25)日在北部、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島容易有長浪發生，另外由於東北風偏強，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至10級強陣風，並有較大風浪。

提醒大家，未來幾天海上風強浪大，海上作業或海邊活動務必當心。

此外根據中央氣象局資料，今年最活耀的颱風季節已過一半，台東15年來首次至中秋節仍無颱風報到，相當罕見也很幸運，不過今年海面上出現的水龍捲卻比往年多。