邱國正入選美戰爭學院名人堂 台灣軍官第一人

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正入選美國陸軍戰爭學院名人堂，創下台灣軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例。邱國正並在8月30日接受美國戰爭學院表揚。



邱國正應美國退伍軍團協會總會長蘿涵（Denise Rohan）邀請，8月24日赴美國出席美國退伍軍團協會第100屆年會，並於婦女會及聯合開幕大會上以貴賓身分致詞。



大會中，邱國正致贈代表輔導會最高榮譽的一等榮光專業獎章給蘿涵，表彰她對退伍軍人福祉、伸張國際正義及致力維護台灣國際生存空間的貢獻。



邱國正在大會中致詞表示，近年來美國退伍軍團協會常於全國年會中，表決通過支持台灣決議案，籲請美國政府及國會支持對台軍售案，他衷心感激並珍惜這份可貴的情誼。



邱國正此行也前往美國戰爭學院接受表揚。曾任陸軍司令和參謀總長的邱國正1998年由國防部選派到美國陸軍戰爭學院就讀，並在1999年畢業。美國陸軍戰爭學院為表彰邱國正於軍旅生涯的傑出表現，特別將邱國正的相片和事跡陳列於美國戰爭學院名人堂，為該院後繼學官的楷模表率。



在表揚儀式中觀禮的人員除教授外，也包括2019年班學員，邱國正致詞勉勵在座學員，認真學習，堅持工作，期許在座人員以後也成為傑出校友。



退輔會指出，台灣迄今僅邱國正一人獲此殊榮，獲美國戰爭學院的授勳不僅是個人成就，更是美國戰爭學院對台灣全體國軍的認可，而在名人堂及校園設置的1999年班畢業學生名表上，邱國正的國家是TAIWAN。