馬爾地夫大選變天 親中總統意外落馬

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）馬爾地夫總統大選結果出爐，反對派候選人索里（Ibrahim Mohamed Solih）意外擊敗親中的現任總統雅門（Abdulla Yameen），此一結果是否會影響中國在馬國的影響力，備受外界關注。

《美聯社》報導，56歲的在野民主黨索里以58.3%的得票率擊敗現任總統雅門，令外界跌破眼鏡。今年雖為馬爾地夫第三次總統大選，但雅門鐵腕統治備受爭議，民主淪為空談，他集司法及軍警大權於一身，多年來迫害反對派人士，監禁政敵，大選前夕警方甚至搜索索里競選辦公室，觀察家多半認為，雅門勢必會用各種不當手段贏得選舉。

這場選舉也格外受到印度與中國關注，兩國從不隱藏在印度洋擴展勢力的野心，尤其是中國，不只致力確保在印度洋的戰略影響力，更將馬爾地夫納入其「一帶一路」倡議的一環。

BBC報導，雅門在位期間，大力拉攏中國，歡迎中國在馬國大肆投資基礎建設，並簽署了自由貿易協定。選前分析家即指出，中國憂心馬國政權更迭，恐不利其經濟戰略布局。

因此當馬國確定變天，樂見雅門落敗的印度立刻透過外交部發表聲明，恭賀索里當選，並「期待與索里新政府深化雙邊關係」。截至24日，中國尚未對這項選舉結果做出評論。

CNN引述澳洲國立大學學者David Brewster評論，從近期巴基斯坦、馬來西亞，到馬爾地夫的選舉結果可見，中國的一帶一路野心恐怕得吃癟了，即便在區域大肆撒錢，但努力拉攏獨裁或強人領導者的後果，就是眼睜睜看著這些領導人被人民用選票給淘汰出局。他認為，「索里肯定會改向印度靠攏。」