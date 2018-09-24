河濱烤肉致空汙 北市擬i-Voting決定是否開放

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一如以往，除了平時就開放烤肉的部分河濱公園以外，台北市水利處今年也加開了多處河濱公園供民眾中秋烤肉同歡。但隨著環保意識高漲，水利處計劃未來採i-Voting方式，讓大眾一同來決定開放河濱烤肉是否有其必要。

水利處指出，平時台北市可供野炊的河濱公園包括：延平、華中、道南、百齡及成美。今年中秋加開的河濱場地包括：彩虹、關山、美堤、大佳、圓山、景美、福和、馬場町、雙溪等地，時間為中秋連續假期前一日下午5時起至中秋連續假期結束日午夜12時止。

然而，烤肉活動會產生一氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5）等空氣污染，危害健康，也有違台北市追求節能減碳、環保及生態發展之目標，因此水利處認為，須檢討河濱公園是否應持續開放烤肉。

水利處表示，北市河濱公園自開放烤肉以來，每年製造大量垃圾，民眾時常不依規定地點烤肉，更需傾公家資源、熬夜於每日上午5點30分前完成環境清潔工作，以維持河濱環境。

為尊重民眾烤肉行為，水利處不會貿然全面規定河濱不得烤肉，但會透過凝聚市民共識，採公民參與或i-Voting等方式，再行決定是否持續開放河濱公園烤肉活動。

北市清潔隊連夜清理河濱公園（圖／水利處）