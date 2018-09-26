台團《The Fur.》專做毛茸茸的音樂　慵懶甜美對味歐洲人（上）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2016年夏天在高雄成立的台灣樂團《The Fur.》由四位新生代組成，並以全英文創作，主唱慵懶甜美的嗓音，搭配輕快的鼓機、合成器及吉他伴奏，於去（2017）年台南《LUCFest貴人散步》音樂節嶄露頭角即一鳴驚人，獲得英國知名音樂節《Focus Wales》的邀請，前往歐洲各大城市巡迴演出，《台灣英文新聞》獨家專訪《The Fur.》關於過去的表演及未來計畫。

毛茸茸的音樂風格 堅持全英文創作



《The Fur.》團員左起：唯任、溫溫、柚子、中凌 （照片來源：The Fur.）

來自高雄與台南的4位團員，分別為主唱柚子(Savanna)、吉他手中凌（Zero）、貝斯手唯任（Ren）、溫溫（Wen Wen）負責合成器，多數歌曲由柚子完成詞曲創作，經團員們初步演奏架構後，再由中凌完成編曲並做細緻的調整，確保每個樂器合作無間。樂團取名為《The Fur.》，代表音樂風格跟毛一樣舒服且柔軟，而加上句號則為了與其他樂團做區分。

創作靈感多取材於生活經驗，或許是一個簡單的想法、一種突然的感覺、或無意間聽到的一句話，延伸成為一首完整的歌曲，比如歌曲《Messi》開頭即以「我奶奶好寂寞」（My grandma feels lonely）唱出喜歡一個人，但卻距離他好遙遠的無奈心聲，然而，所有歌曲的唯一共通點，都是以逗趣的方式在講生活中的大小事。

全英文創作為樂團的另外一個特點，年紀輕輕已放眼國際，畢業於東海大學外文系碩士的主唱柚子表示，以不同語言寫歌，整首歌感覺不一樣，比較符合她希望呈現的原有的樣子，如果唱中文，感覺又不一樣。

吉他手中凌則補充說明，由於中文是我們的母語，有時候唱中文，傳達的意思會比較直接，變成直接設定內容給聽眾。但如果使用非母語的英文，聽眾較能有各自解讀的空間，藉由這種開放的方式，讓大家在歌裡找到各自的意義。

歐洲巡演遇突發狀況 卻遇暖心觀眾



歐洲巡演最一場表演，溫溫（右）與柚子（右3）準備中（照片來源：The Fur.）

今（2018）年，《The Fur.》完成首次的歐洲巡迴，第一站從英國知名音樂節《Focus Wales》出發，途中經過荷蘭阿姆斯特丹、德國柏林、葡萄牙里斯本、波多，並於葡國接受當地電信龍頭《Vodafone》電台現場直播專訪，以及參加西班牙巴賽隆納音樂節《Primavera Sound》，總計11場海外演出，且獲得紐約音樂潮牌《Captured Tracks》給予「極端迷人和令人上癮的表演」高度評價。

每一場的演出都是獨一無二的，連突發狀況也令人難以忘懷，樂團表示，每一個地區的觀眾反應皆不太相同。在葡萄牙表演時，有許多來自他國的觀眾，整場氣氛都很輕鬆，很多人主動前來表示很喜歡他們的音樂。

值得一提的是，在西班牙《Primavera Sound》表演時，音箱竟意外的停了三次，但是樂團除了繼續演奏，也跟台下的觀眾表達抱歉，但是觀眾竟然反過來安慰他們並給予鼓勵。

小時候渴望長大卻受困《Town》小鎮，長大後才知人生好難，覺得迷惘但卻享受這種矛盾



首張專輯《Town》（圖片來源：台灣英文新聞/劉怡均）

成軍已2年的《The Fur.》，首張專輯《Town》濃縮過去台灣音樂節及歐洲巡演的精華，終於被千呼萬喚的粉絲等到了，將於9月30日（日）正式發行。收錄共7首歌曲，其中包含早期的作品，並經過無數次修改與討論，新專輯如同團員們一同奮鬥以及成長的歷史記憶，然而，卻以輕鬆搖擺的口吻呈現。

《Town》代表一種小時候迫不及待想要長大的叛逆，但是當獨自在外奮鬥時，卻又渴望回家的矛盾心理，甚至有點近鄉情怯的難為情。柚子表示，命名來自成長過程中希望達到理想的心情，有些歌曲傳達等待的心情，團員覺得城鎮（town）是一個意象，訴說一種成長的感覺，像是很久沒有回家，但是當回到家鄉，看到街角熟悉的便利商店時所投射出的情感。

一路走來容易嗎？斜槓身份和創作相輔相成



（照片來源：The Fur.）

新生代樂團《The Fur.》至今已創下出征歐洲的好成績，才華及潛力備受注目，然而，看似一帆風順的過程，背後卻是團員對音樂的熱情、理想的堅持，加上付諸行動的努力耕耘。團員表示，目前樂團的支出都是靠先前累積的演出費，之前雖有申請過政府補助計畫，但是卻意外的落選，但很幸運的是，一路上有很多很棒的朋友和團隊協助，才順利催生這張專輯。

中凌表示，團員現階段都在各自接案，並非全職經營樂團，但也因為這樣才讓大家能自由的分配時間，推動各項計畫，而這在台灣算是普遍的現象，也是有好有壞。

對長期從事音樂製作的中凌而言，兼職其他工作有助於靈感的獲取，各種場景跟生活經驗的體會，都可以變成很多新想法，反之如果是全職工作者，平日的生活應該都會在相同的空間，相較之下，得到生活中那些小意外的感受較難，總而言之，認真的生活才是最重要的。

對此，團員們也與正在努力奮鬥的同業互相加油打氣，柚子表示，如同專輯背後印的一句話「Stick with your friends」，做專輯的過程，感受到大家的幫忙所帶來的溫暖，同時體會到需要聚集許多力量，才能完成一件無法獨立完成的大事。

中凌則以潮流用語「YOLO」鏗鏘有力的表示「You only live once」，活到這把年紀，好不容易遇到想要一起把音樂做好的人，我們只活這一次，所以更應該把握。

另外，粉絲的支持以及網友的回應，也都成為支持樂團走下去的動力之一，其中，來自中國的樂迷表示，學校有很多事情讓人頭疼，但聽場台灣樂隊的live好像都能治好，生活一點都不浪漫，但似乎能想辦法讓每天的夢浪漫一些。

《The Fur.》展開「夏日單車冒險」亞洲巡演 首站於高雄9月30日出發



首波主打新歌《Short Stay》（影片來源：youtube）

覺得對於長大的過程感到迷惘，渴望「鬆」一下的人，《The Fur.》將在台灣各大城市展開巡演，由《Airhead Records》（空氣腦唱片行）主辦，首站將於9月30日高雄啟程，接著前往台中、台北、新竹至台南，分別聯合樂團《午夜乒乓》及《South Bad Boy》一同表演，詳細場次及購票資訊請上網查詢。

不在台灣的樂迷也別緊張！首張專輯也將於日本同步發行，The Fur. 更將於11月至曼谷的《Cat Expo 5》音樂祭表演，亞洲地區的巡演也正著手安排中，最新資訊請鎖定《The Fur.》粉絲專頁。