訪飛航訓練中心　蔡英文盼升級臺東航太產業

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（24）日參訪臺東安捷飛航訓練中心，期盼升級在地航太產業，將臺東打造成臺灣的「飛行圓夢基地」。

安捷飛航訓練中心在2014年由高健祐創辦，航機務主基地設置在臺東豐年機場，是臺灣目前唯一一家能培訓飛行員的專業訓練中心。

蔡總統致詞時表示，臺東有得天獨厚的飛行環境，最適合用來訓練飛行員。有飛行員和飛機，也要有機務維修、地勤、航訊等專業人員來搭配，「只要把人才的養成留在臺東，就能升級在地產業，把臺東打造成臺灣的『飛行圓夢基地』」。

蔡總統提及，期盼未來在臺東能有更多人加入行列，讓臺灣航太產業的發展深具基礎，「過去兩年多來，我們從國防產業的國機國造計畫開始，有步驟、有策略地帶動航太產業發展，把製造和維修訂單留在國內，成果已經逐漸浮現。」

蔡總統也表示，臺灣具備優良的飛機維修能力，也有相應的教育訓練體系，相較之下，在民航培訓方面，臺灣確實還有很大的發展潛力，因為目前大部分民航機師還是要到國外培訓。

蔡總統接著指出，臺東未來應可以發展機師培育產業，留下更多每年送出國的人才，甚至爭取鄰近國家，比如新南向國家的機師來受訓，如此一來，將有助於臺灣航太產業鏈的完整發展，且創造更多就業機會。