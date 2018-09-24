跨越一世紀的鐵道情　阿里山小火車躍上國際媒體

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）阿里山森林鐵路，以獨特的歷史意義與自然特色聞名，CNN特別作了一篇專題報導，從文化背景、鐵路特色以及附近景點等面向，深入介紹這已有106年歷史的阿里山小火車。

1912年，阿里山森林鐵路於日治時代誕生，全長71.4公里，從嘉義延伸至海拔2,451公里的南投祝山，是亞洲最高的山區窄軌鐵路。興建初衷是為了運送台灣檜木，在伐木業務結束後，變身為觀光小火車，直至今日，仍是全球最具歷史風情與自然風貌的山區鐵路。

阿里山鐵路保有一世紀前的樣貌，鐵路枕木由實木製成，駕駛須下車、手動轉換列車方向。一名廖姓列車長向CNN記者透露，「就是這樣的手感，特別具有人性溫度，而非冷冰冰的現代自動化鐵軌。」身為鐵道迷的他，6年前放棄教職，投入阿里山林鐵工作，「我喜歡鐵路，喜歡柴油馬達的低鳴聲，轉換速度時，能清楚聽到聲音的變化，相當生動。很幸運地，阿里山鐵路沒有被電車取代，這就是我的天堂。」

阿里山車站（圖／林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

為了保存、活化阿里山森林鐵路，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別規劃了各式主題列車行程。過去雖因天災而釀成不少出軌意外，管理處接管後，歷經了三個月的維修檢驗，已於今年6月重新開放服務。

除了促進觀光，阿里山森林鐵路更肩負了文化使命，從現在起到10月，每周三都有的導覽之旅，介紹阿里山各大景點以及森林小火車的豐富文化歷史。北門驛木造車站，由嘉義林區管理處編列預算以原有建材「紅檜」重新整修，其他車站也都盡可能保有日治時期的各自特色。

對在地人而言，阿里山森林鐵路是他們生命的一部分。竹崎鄉公所的賴姓員工說道，「我在鐵路旁長大，祖父跟父親都是林鐵員工。有人說，沒必要費心維護阿里山森林鐵路，為此，我開始拍攝鐵路沿途美景，這是我與所有在地人的成長回憶，我要讓更多人認識森林小火車。」

報導也提到了全長1.6公里的水山巨木步道，步道盡頭就能一窺2,700年的神木。沿途景點還包括，沼平站附近的姊妹潭和櫻花步道，祝山線的雲海與日出，奮起湖站車站的百年老街與竹林步道等。

有意來趟阿里山小火車之旅的民眾，可至林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處查詢購票資訊。目前推出的【伴著林鐵去旅行--珍愛之旅】活動，至10月底為止，套裝行程每人新台幣1,999元，內含林鐵嘉義火車站至十字路站去回程票價、紀念品、導覽解說費、十字路風味餐、檜意森活村音樂饗宴、地方小吃、保險等費用。

神木站（圖／林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理）