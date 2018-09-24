Taiwan Plus 東京文青市集　單日人潮破萬

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化總會舉辦的「Taiwan Plus 2018文化台灣」已於22日及23日在東京上野恩賜公園舉行，內容以市集、音樂兩大區塊為主，現場設有美食攤位、品牌文創、音樂表演等活動，據文總統計，昨（23）日已吸引破萬人次參觀。



主視覺（照片來源：文總）

不同於過去的相關活動僅以「美食」為主，文總邀請多年來以台灣與日本的生活型態、流行時尚為主軸的策展單位「富錦樹」，策畫活動市集，精選台灣具代表性的五十組品牌，其中，包含來自台中、全台唯一卡帶專賣店「感傷唱片行」也跨海參與。

據中央社報導，感傷唱片行負責人游璨賓首次到東京參展，他帶了應景的安室奈美惠、宇多田光、酒井法子等日本歌手的專輯卡帶，引起日本人共鳴。然而，最受矚目的還是台日混血金城武，許多女性民眾經過看到金城武的卡帶，忍不住大聲驚呼Takeshi Kaneshiro（金城武的日本名）。

為期兩天的市集活動裡，感傷唱片行賣出的卡帶雖然不算多，不過游璨賓表示，唱片行的重點本來就不在銷售，而是讓大家情感連結的地方。



卡帶專賣店「感傷唱片行」攤位上，台日人氣男星金城武的懷舊卡帶讓眾人驚呼。（攝影/洪銘駿）

市集少不了的地道美食攤位，除了有台灣庶民美食滷肉飯、小籠湯包、牛肉麵、珍珠奶茶等，DOMO CAFE也特別為日本民眾推出限定版的烏龍拿鐵，從咖啡豆、首席咖啡師、包裝等原物料皆從台灣空運來台，推廣台灣咖啡豆。

目前在東京擔任工程師，也前去活動朝聖的洪銘駿接受本報訪問時表示，很多台灣的食物人氣很旺，如豆花、珍珠奶茶、麵線等，然而到現場的時候食物都已經賣光，肚子感到很餓也覺得好可惜，但整場活動還是很棒。

台灣的獨立音樂品牌「角頭音樂」這次以環島為主題，打造「音樂環台計畫 The Sound of I sland」，將台灣的火車月台做為舞台設計意象，以音樂帶大家環島一圈，呈現台灣豐富、熱鬧，又帶有藝術傳承意義的場景。

「音樂環台計畫 The Sound of I sland」演出者包含台灣六組知名音樂人，如女孩與機器人、阿爆、陳建年等，音樂內容包括台語音樂、客家音樂、原住民音樂等代表台灣族群融合，並搭配日本四組獨立樂團，給在東京的人們帶來一場不同以往的音樂旅行。



表演舞台設計以台灣火車月台為靈感（攝影/洪銘駿）

「Taiwan Culture Market」市集，集結全台灣由北到南，具代表性的有質好物共50組品牌。有著以城市成長為脈絡所衍生出的設計新氣象，與自然調和、富有溫度的文化展演，參展品牌包括富錦樹、印花樂、台灣插畫家厭世動物園等，許多文創商品，如原住民風格「太平洋的風」的手作圍巾和包包、「喜樹菜奇仔」推出由台南在地阿嬤製作的擬真高麗菜包、魚包包也受到歡迎。

另外，台北市政府與新竹市政府也遠道而來參加這場盛會，更帶來兩個城市的代表，分別為熊讚以及新竹米粉，更在現場推出套圈圈和擲筊等有趣又代表台灣味的遊戲，讓遊客可以親自感受專屬台灣的獨特體驗。



擲筊遊戲（攝影/洪銘駿）