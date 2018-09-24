新南向創經濟共同體　陳建仁：整合資源做出貢獻

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）近日的「107年世界留台校友會聯誼總會-新南向國家邀訪團」接見會上，副總統陳建仁表示，政府透過和東協、南亞及紐澳等18國的協商與對話，整合政府及民間力量，盼藉此建立「經濟共同體意識」，使台灣成為新南向國家的好夥伴。

據中央社報導，陳建仁近日接見「107年世界留台校友會聯誼總會-新南向國家邀訪團」時表示，60餘年來，台灣已經培育超過12萬名來自世界各地的優秀僑生，回到僑居地後都是支持台灣的「知台派」。



陳建仁說明，目前全球經濟局勢瞬息萬變，各國都面臨很重大的挑戰，蔡總統上任2年多來，積極推動產業升級和經濟轉型，並啟動「前瞻基礎建設」，推動「5加2產業創新計畫」，希望讓台灣更具有全球競爭力。



陳建仁指出，現在是投資台灣最好的時機，經濟部積極協助回台投資的台商，最重要的，希望回來的產業能進入到「工業4.0」，也就是「智慧機械」，以減少能源的使用，增加競爭的附加價值。



陳建仁說明，政府對於來台就業的年輕人或創業家，給予比較好的居留簽證及避免雙重課稅的優待，相信未來也會有更多傑出的創業家到台灣，共同參與台灣未來經濟的發展，也期盼在全球各個角落的留台校友，用他們最熟悉的市場通路，加上獨一無二的人脈網絡，共同為台灣的經濟繁榮創造新局。



陳建仁強調，政府正積極推動「新南向政策」，透過和東協、南亞及紐澳等18個國家的協商與對話，促進台灣與新南向國家間各個領域的連結，共享資源、人才與市場，創造互利共贏的新合作模式。



陳建仁感謝留台校友參與協助推動，並希望經由這種新合作模式，建立「經濟共同體意識」，使台灣成為新南向國家的好夥伴，相信只要整合政府及民間力量，營造友善交流環境，深化和新南向國家的連結，台灣必能對亞太區域作出具體的貢獻。