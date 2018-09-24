美中貿易戰升溫　日韓大廠將產線移出中國

（臺灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）美中貿易戰越演越烈之際，有越來越多在中國設廠的外商為避免商品遭到美國課稅，擬將生產線移出中國。外媒報導，包括日本、韓國的廠商，皆已開始把部分生產線移回國內或移至東南亞。

《路透社》引述不願具名的消息來源指出，包括南韓SK海力士半導體公司（SK Hynix）、日本三菱電機（Mitsubishi Electric）、東芝機械（Toshiba Machine Co.）等，早在7月川普總統祭出第一波關稅措施時，便開始規畫將產線移出中國，目前移出計劃正如火如荼地進行中。另外，臺灣仁寶電腦（Compal Electronics）及南韓LG電子（LG Electronics）則是在研擬備案，以防遭受美中貿易戰進一步升溫波及。

報導提及，這些大型製造公司能在美國對中國祭出高額關稅之際，迅速做出應變，主要是因為他們在許多國家皆有設廠，因此得以在不建立新廠的情況下將少部分產線移出中國。

此外，報導也指出，許多亞洲政府也在美國把苗頭對準中國之際，積極吸引廠商回流或投資設廠。在臺灣，政府便鼓勵在中國設廠的臺商回臺投資，或是跟隨政府推動的新南向政策前往東南亞國家。

川普（Donald Trump）政府為平衡多年的貿易逆差，在7月時祭出第一波對中關稅措施，針對500億美元的中國商品課徵百分之25的關稅。美國準備在下週對高達2千億美元的中國商品加徵百分之10的關稅，並預計在年底將稅率提高至百分之25。

報導續指，川普總統並沒有就此罷休，他要脅要推出第三波稅收攻勢，針對高達2千670億美元的中國商品加徵關稅，如此一來，所有中國出口至美國的商品都會被增加課稅。

在中國設廠生產電腦記憶體晶片的SK海力士，已經開始將部分晶片生產線自中國移回南韓。三菱電機則指出，他們正將出口到美國的機械工具產線自中國大連的工廠，移往日本名古屋。

此外，東芝機械表示，目前已計劃將部分出口到美國的塑料產品專用機器產線在10月時自中國移往日本或泰國，以避免遭受關稅衝擊。

仁寶電腦則指出，目前美中貿易戰的衝擊仍有限，但他們正密切觀望中。一名不具名的主管表示，將產線移出中國並不容易，因為仁寶大部分的產品皆在中國生產，不過他們在越南、墨西哥，以及巴西也有設廠。