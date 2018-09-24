師鐸獎柯尚彬助新二代　送科技教育到偏遠地區

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）瑞祥高中教師柯尚彬獲師鐸獎，發起科技教育送到偏鄉活動，以過來人經歷鼓勵新二代，弱勢家庭的學生努力學習，不要放棄希望。

教育部於今（24）日發佈新聞稿指出，瑞祥高中教師柯尚彬曾是偏鄉弱勢生，當時就讀田寮國中，方孝德老師到柯尚彬家中進行拜訪時，震驚於眼前所看到的景象：矮小的柯尚彬，竟沒有一張可以睡覺的床，每天只能與豬舍的豬隻睡一起，生活貧困可以想見。

從那一天起，方老師要求柯尚彬每天放學後留校晚自習，他義務伴讀，並協助申請各種獎學金；出納組包明男組長知道後，不但讓柯尚彬留校免費用餐，並排除萬難，讓柯尚彬無償入住學校宿舍，甚至私下不斷捐款長期幫助這名弱勢學生。

高中畢業後，柯尚彬如願考上國立臺灣師範大學工業科技教育系，懷抱理想的他，深受瑞士教育家斐斯塔洛齊（Johann Heinrich Pestalozzi）激勵，心中孵化著「經營一所專為窮人所設立的學校」的夢想，在那裡，貧困學生將不用再擔心有沒有學費、午餐，不必憂慮自己會不會讀書、考試，每一位學生都能夠找到屬於自己的天賦才能。

然而，柯尚彬的宏偉夢想在實現之前停了下來。迫於生活，畢業後，他並未投入教職，反而從事電腦程式設計師的高薪工作，但是在他心中卻沒有放下教育工作的想望，最後他毅然放棄高薪，考上阿蓮國中代理老師工作，擔任「電腦技藝班」導師。

柯尚彬努力學習成為一位「照顧學生的好老師」，擔任導師時，他效法方老師的模式，時常進行家訪，協助弱勢學生申請各項補助與獎學金，留校伴讀，每週帶著學生做公益，藉此培養服務熱忱，培養良好品行。他帶著學生參加打字競賽獲獎，發現學生因此開始對學習充滿自信，彷彿找到了自我實現的舞臺。

柯尚彬表示，他學的是科技教育，卻有長達13年的時間空有專長沒有舞臺，無法成為生活科技老師，只好轉任教導數學。「因為在升學考試主導下，絕大多數的學校並不看重生活科技。」幸好，柯尚彬並未因此放棄，他仍然不斷透過社團課程、帶學生四處參加生活科技比賽，希望藉此一點一滴，引發學生對生活科技的認識與喜愛，找到學習動力。

柯尚彬不但立志推動科技教育，更積極參與十二年國教科技領域課程綱要研修及推動；身為中央科技輔導團組長的柯尚彬，今（2018）年更與全國超過30名科技領域教師出錢出力，自主發起「送科技教育到偏鄉」活動，目的就是幫助偏鄉孩子體驗科技，進而點燃學習熱火。

今年，榮獲師鐸獎的柯尚彬，期許自己能當一名好老師，點燃學生的熱情，讓奇蹟發生。