教育部助新二代溯根　開拓視野加強競爭力

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）教育部國教署辦理「新住民子女溯根活動」，落實新住民子女多元學習，並加強新住民子女學習父母原生母國語言及文化，活動補助新住民子女於暑假期間至父母的原生家鄉，進行文化體驗及語言學習。

新住民子女溯根活動分為家庭體驗組與團體體驗組2類，今（2018）年共補助6組家庭體驗組及12組團體體驗組，重點包含新住民子女探望雙親母國親屬，學習當地生活用語及多元文化，藉由新住民引導教師或學生體驗、蒐集與紀錄當地文化，作為返國後課程設計與教學之素材。

國立澎湖海事水產職業學校、國立旗山高級農工職業學校及國立東港海事水產職業學校3校獲補助，返鄉溯根國家均為印尼。

文化參訪方面，共參觀雅加達清真寺、民族英雄紀念碑、獨立廣場等，並於縮影公園瞭解全印尼居民的分布、生活概況、服飾與建築等，適逢印尼「宰牲節」，體認當地回教人文風情與犧牲奉獻的精神。

技職參訪方面，參觀東豐紡織、福爾摩沙訓練中心、海產養殖業、伸昌機電等，並透過與廠商的互動，讓本次參與之家政、水產養殖、機械與輪機等科系的學生，體驗企業經營與增進自身職場就業知能，學生也表示未來要加強印尼語的學習。

教育部國教署表示，透過新住民子女溯根活動，鼓勵新住民子女學習新住民語文及進行多元文化體驗，以增進新住民子女之國際文化觀；且透過企業的參訪，開拓學生的國際視野，以期提升學生國際競爭力。