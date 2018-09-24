融合新住民！愛心公益路跑於10月27台中開跑

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2018康林盃「融合新住民！我們都是一家人愛心公益路跑」活動，將於10月27日登場。台中市新移民女性家庭關懷協會歡迎民眾踴躍報名，此次路跑備有豐富的紀念品，且現場設有市集攤位，報名經費節餘款將捐予向日葵慈善基金會，協助新住民。

發起人為台中市新移民女性家庭關懷協會理事長孫連禧，號招康林國際集團、中華文化經貿生技交流協會、歐都納股份有限公司一同熱情投入主辦。

《中時》報導，孫連禧與中華文化經貿生技交流協會陳俗蓉理事長表示，新住民子女人數逐年增加，需要更多人協助他們了解台灣社會，因此極力推廣關懷新住民的議題；透過公益路跑號召更多的人重視新住民朋友，也鼓勵更多的新住民家庭一起參與路跑活動，活動的結餘款將捐給向日葵慈善基金會幫助新住民家庭。

活動主辦及贊助單位之一「康林國際集團」，長期關注新住民、移工議題，除了連續十年舉辦「真誠關懷無國界徵文活動」，獲得新住民的踴躍投稿之外；同時提供就業機會，幫助其做好職涯規劃發展，讓其更融入台灣社會。

線上報名自即日起至10月15日截止，分為一般及造型項目參賽，報名就送歐都納紀念T恤、奧斯汀寢飾純棉手帕以及真善美饌美食85折優惠券，並可參加現場禮券摸彩活動。