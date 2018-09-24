美翻！越南新住民手作3D果凍花　蔡英文前往宜蘭廟宇祈福餐敘

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）總統蔡英文於昨（23）日到宜蘭各廟宇參拜，向民眾祝福中秋節快樂，並表示希望新住民支持及執行新南向政策。

民進黨主席蔡英文今天表示，如果新住民大軍可以一同加入並執行新南向政策，這政策一定成功，她也拜託新住民要教小孩母語，這樣小孩將來能成為台灣跟母國最重要的連結。

民進黨主席的總統蔡英文於中秋連假，在民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀等陪同下，到宜蘭各寺廟祈福參拜。

民進黨發布新聞稿指出，蔡英文中午在陳歐珀、新愛佳協會理事長徐慧諭、婦女後援會總會長林素雲與地方黨公職陪同下與新住民一同餐敘，新住民介紹她們精心製作的東南亞美食。

據中央社報導，蔡英文致詞時表示，聽完新住民姊妹來台灣的歷程，再看到今天新住民姊妹們做出漂亮的3D果中花，她非常相信也期待每位姊妹都能夠有屬於自己的故事，並發揮、成為未來的台灣之光。

蔡英文表示，政府希望透過新南向政策，和東南亞國家加強連結並互相幫助，不只在經濟上，在文化、教育或是公民社會上也能有更深入的連結，這中間最好的橋梁，便是在台灣的新住民，他們同時是最好的政策執行者和最重要的助力，如果新住民大軍可以一同加入並執行新南向政策，這政策一定成功。

蔡英文說明，一名新住民姊妹芳草提到「她的小孩在哪裡，她的家就在哪裡。」因此，蔡英文拜託各位新住民，一定要教小孩母語，因為每種母語代表著每名新住民的文化與社會，讓小孩了解母語，將來也就能成為台灣跟母國最重要的連結。

蔡英文表示，有一名新住民小孩已成為外交部印尼語的專業翻譯，希望新住民日後可以為台灣創造出更多的文化；事實上，新住民也逐漸地在改變台灣文化，就像新住民帶來的美食成為台灣人喜歡、珍惜的重要一環。

蔡英文感謝新住民讓台灣的文化更豐富、讓生活更加有趣，並讓台灣透過和新住民合作一同走進東南亞與世界的各個角落。