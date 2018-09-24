英貿易政策部長訪臺　25日主持臺英經貿對話會議

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）英國國際貿易部貿易政策部長霍林貝里（George Hollingbery MP）週日（23）抵達臺灣，除了將與經濟部常務次長王美花共同主持25日的臺英經貿對話會議外，也將拜訪臺灣政府機關，商討拓展臺英貿易關係與包括金融產業在內的貿易成長商機。

霍林貝里表示，「我很高興來到臺北，與臺方進行第21屆臺英經貿對話會議，在全球成長最迅速的地區建立歷來最密切的往來。」霍林貝里提及，臺英貿易往來為彼此的經濟提供更多就業機會和繁榮，因此雙方將竭盡所能減少貿易壁壘，甚至在英國脫離歐盟前就展開行動。

根據英國在臺辦事處（British Office Taipei），今年邁入第21屆的臺英經貿對話會議，將聚焦討論建立更強健的貿易投資關係，並慶祝日前宣布的臺灣開放英國豬肉進口。

除了主持臺英經貿對話會議，霍林貝里也將見證英國在臺辦事處與臺灣金融服務業聯合總會簽署合作備忘錄，雙方承諾密切合作，共同推廣金融科技產業，進一步發展早已密切合作的臺英金融產業。

此外，霍林貝里將拜會總統蔡英文、經濟部長沈榮津，以及外交部長吳釗燮。他也將會見包括離岸風力發電、金融服務，以及製藥產業在內的英國企業在臺代表。

英國在臺辦事處指出，臺英雙邊貿易總額在2017年成長至英鎊55億元，臺灣更是英國在亞太地區的第八大貿易夥伴。

此外，英國是最受臺灣投資人歡迎的歐洲投資目標國，2017年英國佔臺灣對歐洲直接投資總額的百分之21，目前有180多家臺商公司在英國設有據點。同樣地，也約有300家英國企業已進入臺灣市場發展。