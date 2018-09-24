中梵簽主教協議 官派教會：堅持愛國愛教

中梵簽署主教任命協議後，教廷國務卿發表公告，稱這是中國全體主教首度與羅馬教宗共融。不過中國主教團與愛國教會23日聯合發出聲明，強調繼續堅持「獨立自主自辦」原則。

愛國教會與中國主教團簡稱「一團一會」，為中共官派的機構，過去因為拒絕承認羅馬教宗的領袖地位，不受教廷承認。

中梵簽署協議後，教廷發表聲明，指教宗破格承認8位愛國教會自選自聖的非法主教，是為了促成中國的地下教會與愛國教會合一，共同融入以羅馬教廷為首的普世教會。

中國國家宗教事務局網站23日發布新聞稿，雖然開頭表達「一團一會」衷心擁護中梵簽署主教任命協議，但隨後嚴詞重申將以愛黨愛國為優先，以及與外國天主教會地位平等、互不隸屬的獨立立場。

一團一會聲明指出，中國天主教會深愛自己的祖國，將堅持愛國愛教的優良傳統，堅持獨立自主自辦教會原則，堅持中國化方向，堅持走與社會主義相適應道路，在中國共產黨的領導下，和全國人民一起為了實現中華民族偉大復興的中國夢而努力不懈。

聲明指出，中國天主教會和世界各國天主教會同屬一個信仰，他們願意在獨立自主、相互尊重、平等友好的基礎上，開展和各國天主教會的友好往來，增進瞭解和理解。

聲明最後表示，一團一會希望中梵關係不斷得到改善。

一團一會聲明在中國天主教網路社群引起討論，不少中國網友留言表示，感謝一團一會在黨主子授意下的及時聲明，這臉打得及時，把教廷臉皮抽得啪啪作響，教友現在知道該怎麼做了，不必真的把協議當一回事。