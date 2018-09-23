國慶亮點 亞運國手英雄列車大遊行

國慶籌備會秘書長、內政部次長陳宗彥今天表示，今年國慶除安排亞運國手英雄列車遊行外，也有加州僑界排舞表演，以及偵察機、運輸機等大型機種編列衝場演出。

中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會16日在立法院召開成立大會，會中決議今年國慶活動將維持去年的規模，除了國慶大會搭配花車遊行外，今年將在花蓮施放焰火，在宜蘭舉辦晚會，精彩可期。

陳宗彥晚間受訪時表示，雅加達亞運上個月落幕，台灣選手成績亮眼，國慶籌備會與教育部、體育署、奧會合作，邀請奪牌選手參加國慶遊行；國手們將從總統府前經過後，展開英雄式的列車大遊行，屆時民眾可與國手們近距離接觸。

今年國慶大會由誰領唱國歌，陳宗彥說，還在安排，安排妥適之後，將由擔任國慶籌備會主任委員的立法院長蘇嘉全在10月初召開的記者會對外宣布。

表演節目方面，陳宗彥表示，今年有主動返台的加州僑界代表，安排於府前表演排舞節目，以及享譽國際的民和國中濁岸合唱團的演出，這些原住民小朋友曾到奧地利親善表演，歌聲非常棒。

陳宗彥也說，有別於過去戰鬥直升機編隊飛行，今年國慶活動將安排慢速的大型飛機，包括偵察機、運輸機等大型機種編列，從總統府前飛行過去，相當壯觀。這些大型機種，速度不快、機體比較大，從府前衝場而去，相信民眾感受一定有別於過去。