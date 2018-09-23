職棒「森林王子」張泰山最終戰　跑壘眼淚潰堤大喊「再見」

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）2018年第八屆海峽兩岸城市棒球交流賽，今(23)日於天母棒球場進行季軍戰，這場比賽同時也是台中台壽保成棒隊張泰山，球員生涯的最後一役。

賽後台中台壽保成棒隊，為前職棒球星張泰山，舉行簡單引退儀式。綜合台中市台灣人壽成棒隊官方臉書與中央社報導，引退儀式邀請約600名球迷一同進球場見證，張泰山站上本壘做出打擊動作後，開始跑壘儀式，跑過一壘後他就眼淚潰堤，在場上大喊「再見」。

張泰山眼淚潰堤 (中央社)

簽名球衣 (圖片來源:官方臉書)

跑壘儀式後，台壽保隊球員輪流上前獻花，已故職棒總教練徐生明遺孀、師母謝榮瑤也擔任神秘嘉賓獻花。最後由廖剛池總教練送上由球團人員秘密準備的全隊簽名球衣，讓張泰山可以留作紀念。

張泰山致詞時感謝台壽保隊給機會讓他回到台灣球場打球，也感謝家人一路陪伴，並且感謝球迷一路相挺。

圖片來源: 官方臉書

41歲的張泰山2015年底從中職退下，先後去過日本、澳職，今年加盟台中台灣人壽成棒隊。

根據台灣棒球維基館資訊，張泰山是台東阿美族人，外號「森林王子」，自1991年入選中華青少棒代表隊起，即以強力打擊逐漸成為台灣棒壇著名的強打型球員，目前為中華職棒全壘打數最多的紀錄保持人。

張泰山經紀公司將於12月15日在台體大棒球場為張泰山舉辦正式引退儀式。

圖片來源: 官方臉書