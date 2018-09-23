專撈未爆彈找遺體　神秘的台版「怒海潛將」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）每當國軍對海實彈射擊後，總有一群水下戰士在海中處理未爆彈。空難發生時，他們也負起打撈遺體作業。他們就是有台版「怒海潛將」美名的水下作業大隊。



水下作業大隊隸屬海軍艦隊指揮部，他們鮮少在媒體曝光，但對國軍來說，重要性卻不可言喻。除了定期進行船艦的水下裝備檢查，近期南台灣823水患、民國104年復興航空空難、90年納莉颱風造成北捷淹水，水下作業大隊無役不與。

「水櫃大樓」是水下作業大隊的訓練地點之一，目的在於訓練隊員在水中進行焊接、組裝等工作。中央社

提到復興航空空難的搜救過程，中央社引述水下作業大隊長楊文堅上校說，「基隆河的水是混濁的，隊員在伸手不見五指的河水中，僅能用摸的、憑觸感尋找遺體。」隊員深入水下尋找生還者或遺體，心理壓力難免，但楊文堅常告訴隊員，要抱持做善事心態搜索罹難者，不要恐懼，「因為你們是罹難者返家的最後一哩路」。

而讓楊文堅感動的是，即便冒低溫執勤，收隊後沒有人向他喊累、抱怨。



水下作業大隊深海岸勤作業組副組長楊昀叡則說，每次打撈遺體，心裡總感到沉重，也希望類似事件不要發生。但救災救難任務的執行，對他來說很有意義，更是軍人、民間的一種連結，也是做好事、種福田，他心中並不畏懼。

水下作業大隊隊員進行浮力袋訓練。由於在水中難以憑力氣扛起物品，必須依靠浮力袋，讓隊員方便操作。中央社

第一線執行打撈時，常會碰到情緒激動的家屬，但搜救人員心裡很清楚，有時任務已經不是在救命，而是在搜尋遺體。如果情緒跟著家屬起伏，容易判斷錯誤，楊昀叡時常這樣提醒隊員。

除了打撈遺體，水下作業大隊最危險的任務，莫過於拆解實彈射擊演訓後在水下、灘頭的未爆彈。國軍每年有近百場對海實彈射擊演練，但總會有彈藥在還沒引爆前就掉入海中，成了未爆彈。

因此在實彈射擊期間，水下作業大隊、操演單位都會派員在制高點手持望遠鏡觀測，記錄未爆彈落點位置，再派員進行水下搜索。



裝備檢查。中央社

楊文堅說，「引爆未爆彈是水下作業大隊最危險的任務」。由於爆破相當危險，執勤前都會進行任務風險評估，也會在每季執行專精訓練。



除了未爆彈外，若國軍對靶船精準武器射擊，靶船卻未因此沉入海中，這時仍得出動水下作業大隊進行二次爆破，讓靶船沉入海中，成為人工魚礁。



隊員指出，若靶船承受第一次火力攻擊，造成水線以下破洞、無法由拖船拖帶。經評估後會由水下作業大隊出動一組6個人的人力，下水將炸藥包貼在船身上，炸出破洞後，讓靶船沉入海底；出勤前也會依靶船狀況計算藥包，做最精準的配置。

水下作業大隊隊員的頭盔重達15公斤，為了確保隊員頸椎不會受傷，上岸時必須由2名助手攙扶頭盔。中央社

要執行潛水作業，身上裝備也馬虎不得。水下作業大隊潛水員全套的裝備，包含頭盔、防寒衣、氣瓶等標準配備，總重約35公斤。這樣的重量、穿戴必須特別小心，尤其配戴重達15公斤的頭盔時，更需助手協助，避免在沒有浮力的情況下傷及頸椎。

中央社報導指出，水下作業大隊的隊員下水前，裝備的穿戴絲毫不能馬虎，光是穿戴的流程，潛水總監就進行超過8項測試，確定通話系統、緊急備氣壓力等裝備沒有問題。

水下作業大隊任務完成上岸前，為避免因急遽上升、身體來不及適應壓力的變化罹患「潛水夫病（減壓病）」，水下作業大隊隊員都會先在水中各個不同的深度做「各站停留」，循序漸進上升；上岸後則由潛水助理進行各項身體檢查，以確保萬無一失。

通話、氣源等設備操控，都是由岸上人員（圖）統一掌握操作，水下人員不必擔心沒有氧氣使用。中央社