「台灣入聯遊行」在美國紐約舉行　凸顯中國鴨霸行徑

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）第73屆聯合國大會開議之際，紐約、波士頓與華府等地台灣社群，當地時間22日下午參加年度「台灣加入聯合國大遊行」，以中國駐紐約總領事館為起點，西向東步行至聯合國總部前的達格哈瑪紹廣場（Dag Hammarskjold Plaza），全程約3.2公里。



中央社報導，遊行集合地可見各式支持台灣入聯、反對中國打壓的旗幟與標語，對街的中國駐紐約總領館大門緊閉。遊行雖然未經過總領事館門口，但主辦單位別出心裁，用多輛腳踏車載運移動式看板，凸顯非政府組織（NGO）工作者李明哲，遭中國判刑入獄等議題。



遊行隊伍行經時報廣場、中央車站、克萊斯勒大廈等地標，民眾不斷高喊Keep Taiwan Free、UN for Taiwan、Taiwan is Taiwan等口號，不少紐約客為他們打氣，揮舞旗子替台灣加油。



遊行約一個半小時後抵達終點聯合國總部前，主辦單位「守護台灣自由」（Keep Taiwan Free）估計，今年約500人上街替台灣發聲。



由於中國因素，台灣民眾持護照無法進入聯合國。參加遊行的人士呼籲聯合國與國際社會正視維護人權、民主價值的台灣，既然宣示「不遺漏任何人」，也不應遺漏台灣2300萬人。



駐紐約辦事處長徐儷文表示，參與聯合國體系是政府與人民長期努力的目標，台灣希望成為具建設性的國際社會成員，只要給台灣機會，台灣一定能成為國際社會及聯合國全球目標的好夥伴。



這一週來，由台灣青年組成的「守護台灣自由」社團舉辦多項活動，以裝置藝術展、示威、邀行政院政務委員唐鳳參加講座等多元方式傳達訴求。