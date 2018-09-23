鼻咽癌好發於40至49歲　歸因遺傳、EB病毒感染、環境影響 

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）大馬羽球總會長斯里諾薩昨（22)日發表聲明，證實前球王李宗偉罹患初期鼻咽癌，在台灣接受治療，對治療反應良好。華人的鼻咽癌被公認發生率最高，台灣也是發生鼻咽癌的高危險區。

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以下就為您重點整理鼻咽癌的症狀與治療方式：

鼻咽癌小檔案 (資料來源: 綜合臺北市立聯合醫院與三軍總醫院官網)

☆鼻咽癌在中國長江以南沿海各省有較高的發生率，台灣居民的祖先大多來自福建和廣東，因此台灣也是發生鼻咽癌的高危險區。

估計每年大約有850名新的鼻咽癌患者，男女比例約3:1至4:1左右，好發年齡群都在40至49歲，尤其是在45~46歲左右。

☆鼻咽癌發生之原因乃多重因素所構成，經研究結果約有三項，即遺傳因子、EB病毒感染、環境因素 (小時候多食用醃漬食物或鹹魚、工作環境之空氣污染及久而多的吸菸者)。

其中在種族遺傳因素方面，更讓我們不能不小心，因為華人的鼻咽癌被公認發生率最高，縱使是移居國外的第二代，仍比當地人發生機率高。

☆鼻咽癌之常見症狀可略分為六項：頸部腫塊、單側之聽力障礙或閉塞感、痰中帶血絲或鼻涕中含血、一邊之鼻塞或鼻涕增多、頭痛和臉麻或遠看東西糢糊。

☆有上述一項或多項症狀之病人，應趕快找耳鼻喉科醫師診察，耳鼻喉科醫師可用常規之鼻後鏡或鼻咽內視鏡觀察鼻咽部。其診斷需要經活體切片作病理檢查才能確定。診斷確立之後，需要先行判定其臨床分期，其中包括耳鼻喉科之常規理學檢查、腦神經理學檢查、肺部X光、肝臟超音波、全身骨骼同位素掃瞄、頭頸部之電腦斷層掃瞄攝影或磁振造影檢查等。臨床分期確立以後，才施行治療。