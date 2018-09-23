提升印尼醫療品質　台助設首座亞洲健康識能中心

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）具醫衛背景的監察委員張武修，自2015年開始便積極協助印尼UDinus大學，成立首座亞洲健康識能國家中心，提升當地醫療品質，他並於近日表示台灣的醫療衛生和教育發展應可作為亞洲各國模範。

監察委員張武修曾擔任行政院衛生署顧問、駐歐洲衛生組長、國際合作處長，以及衛生福利部台北醫院顧問醫師，為少數具醫療衛生背景的監察委員。

張武修近日應邀出席印尼舉辦的iSemantic國際資訊科技與傳播會議，並獲頒「全球健康識能及健康權利獎」（Award for Global Health Literacy and Health Rights）。



據中央社報導，張武修表示，台灣的現代醫學發展歷史久遠，台灣的醫療衛生和教育應可作為亞洲各國的模範。他曾在2015年擔任印尼Dian Nuswantoro University大學（簡稱UDinus）客座教授，並積極協助學校成立印尼第一個亞洲健康識能國家中心。



張武修說明，主要是協助推動印尼健康醫療系統的健康識能與溝通整合，減少無謂的醫療支出，並倡議用資訊科技協助醫療照顧，提升對病患的服務品質，這同時也呼應了新南向國家合作發展的目標。



張武修接著指出，印尼人口排名世界第4，不過長期醫療投資偏低，成立亞洲健康識能國家中心預期將有重要的貢獻，並感謝印尼專家和學者們的共同努力，也希望台灣積極與亞洲各國建構醫衛雙贏的夥伴關係。