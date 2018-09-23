阿里山、越南水上市集穿上身！台越文化大融合於嘉義展自10月21日

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）嘉義縣表演藝術中心及新住民團體「越在嘉文化棧」，合辦「越在我嘉越南文化暨十字繡創作展」，新住民策展人阮金紅攜手服裝設計師武清清設計將台灣阿里山、越南下龍灣的景致，設計成越南國服「長襖」上的圖案，由協志工商女學生穿著走秀，象徵兩國文化元素融合。

據自由時報報導，阮金紅表示，展覽透過越南傳統刺繡、十字繡及國服等，以在台灣的越南新住民女性感受，述說成長、成家及成為母親的故事，讓大家在此情境中欣賞越南文化；十字繡是越南盛行的民間創作，人們常藉此表達對親友的關懷，展出作品是她及親友以「家」為概念創作，呈現工藝之美與越南的家庭觀念、文化。

協志工商時尚造型科、表演藝術科、幼兒保育科等科十名學生擔任模特兒替越南國服走秀，學生賴沛涵表示，長襖特色是質料細滑，圓領高於一般服裝，可包住脖子；學生陳祐瑄說，穿上越南國服感覺儀態更優雅，也很舒適，很高興可以代表台灣與學校參與活動。

走秀服裝上的圖案包含台北市知名地標101大樓、老三合院、阿里山櫻花森林小火車等台灣景點及意象，也有越南水上市集、下龍灣等。「長襖」是越南女子在正式場合穿著的服裝，通常以絲綢類布料剪裁，衣褲自腰以下開高衩，配上同花色的寬鬆長褲。

嘉義縣副縣長吳芳銘表示，嘉縣新住民人口中，來自越南的女性有3,600多人，這是表藝中心首度舉辦新住民文化展覽，促進多元族群文化融合，也讓民眾更了解越南文化，展期至10月21日。