【習大大在看著你】Google傳幫中國設屏蔽版搜尋引擎　資料庫為什麽在台灣？

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國媒體報導，Google似乎已經和中國政府，偷偷達成協議，為該國建設屏蔽版的搜尋引擎，以換取進入中國市場的大門。現在傳出，該搜尋引擎還會自動搜集使用者的位置、瀏覽記錄等資料，且資料庫竟然設在台灣。

美媒《The Intercept》得手Google公司内部備忘錄，指出這個名為「蜻蜓」（Dragonfly）的瀏覽器，會要求使用者先登錄，才能使用搜尋功能，並會隨時追蹤他們的所在地。當然，像是人權、學生抗議、諾貝爾獎、和平抗議等關鍵字，都會被封鎖。更嚴重的是，Google的「中國夥伴公司」，有權單方面取得所有使用者資料。

根據報導訪問内部人士説法，此備忘錄似乎已經在Google公司内，廣為流傳，連一些原本無權過問此事的員工，都已經看過。對此，Google公司寄信警告員工，立刻刪除備忘錄，甚至還追蹤員工是否已經閲讀此信。

《The Intercept》介紹，「蜻蜓」計劃瀏覽器的使用者瀏覽記錄、位置資訊、以及其他個人隱私資料，都會被儲存到位於台灣的資料庫。但「中國夥伴公司」的員工，能自由從資料庫内，取出想要的檔案。目前不清楚該資料庫内，是否會有我國民衆的資料。

根據《The Intercept》，Google公司尚未對此事作出回應。

目前我國政府也尚未對此發表説明。

Google傳幫中國設屏蔽版搜尋引擎 資料庫為什麽在台灣？