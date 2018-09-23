印尼戴愛玲甜美嗓音　中秋唱出對台灣的愛

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）每逢佳節倍思親，適逢中秋，但卻不是大家都可以回家過節，移民署日前前往拜訪無法回故鄉過節的印尼移工揚蒂（YANTI），她以印尼語自彈自唱「台灣謝謝你」一曲，甜美的嗓音唱出對台灣的感謝。

於台北市工作已8年的印尼移工揚蒂（YANTI）作詞作曲，拿著最心愛的紛紅色吉他自彈自唱「台灣謝謝你」（印尼語：MAKASIH TAIWAN），移民署台北市服務站主任黃齡玉得知揚蒂今（2018）年中秋節不能回家，特別帶著中秋月餅去拜訪她，才華洋溢的揚蒂，現場拿出吉他表演，歌詞中滿滿的唱出她對台灣的感謝。

揚蒂來到台灣時非常年輕，年僅21歲，一晃眼8年已過，她表示個人興趣就是唱歌，在印尼時就很喜歡唱，但印尼沒有那個環境，來到台灣後，除了扣除應付的費用及寄回家裡的錢，揚蒂省吃儉用存了好幾個月的薪水，終於買了第一把紛紅色吉他，也因為雇主對她很好，把她自己當家人一樣，讓她有時間練習自彈自唱。

移民署於新聞稿提到，揚蒂表示也把阿公（雇主）當成自己的阿公一樣照顧，因此照顧了8年的阿公身體還非常硬朗，而在各地政府或團體如有舉辦移工歌唱比賽，總有她的身影，讓她有機會可以圓夢，展現自己的才藝，也因為如此，認識許多朋友，所以她特別感謝台灣，做出這首曲子，獻給所有曾經幫助她、愛護她的人。

許多新住民到台灣追夢，協助他們適應在台生活也成為重要的國民課題之一，揚蒂的歌曲也道出他們的心聲，如同歌詞，台灣，我的夢想，我的酸甜苦辣跟著你，雖然身體已經很脆弱，我還是堅持，雖然很疲累，我從來不在乎，只為了堅持一個目標，希望親愛的兄弟、姊妹、朋友不要哭，這只是暫時的，台灣，我的目標，我懇求你，能繼續我將來的目標。

揚蒂表示她的朋友大部分是印尼人，雖然今年不能回印尼，但是移民署的主任來看她，她很開心，因為台灣人待她也像家人一樣，她不會寂寞。

黃主任表示，台灣是一個善良美麗的地方，也是一個容納多元文化的地方，希望來到台灣的各國移民，也能在這片土地上孕育出美麗的花朵。



（影片來源：youtube）