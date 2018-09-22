【最新】中梵簽署主教任命協議　外交部：不影響台梵邦交

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）教廷與中國簽署主教任命臨時性協議後，我外交部今（22)日傍晚表示，中華民國政府期待這項協議有助中國的宗教自由發展；同時，教廷已向台灣重申，這項臨時性協議不影響台梵邦交。

外交部傍晚發布新聞稿指出，教廷為解決天主教在中國的教務問題，不斷嘗試努力與中國對話，雙方達成主教任命臨時性協議。

中華民國政府，期待這項協議有助中國天主教會與普世教會共融合一，並能促進中國宗教自由的發展。

外交部指出，教廷已向台灣重申這項臨時性協議無涉政治外交，更不影響台梵間已邁入第76年的邦交關係。未來政府將持續與教廷在人道援助、文化教育、環境保護、宗教自由、橋樑教會、青年培訓、跨宗教對話等方面加強合作，鞏固邦誼。

外交部表示，中國政府一向主張外國勢力不得干涉其宗教自由，我政府注及中國在該協議上展現的態度。在中國對宗教控管日益嚴峻下，相信教廷對保護在中國的忠貞教友，讓他們不再受到壓迫，已有妥善安排；並期待未來相關協議內容落實後，中國的天主教徒也都能享有真正自主的信仰生活。

外交部表示，台灣主教團於今年5月赴梵蒂岡向教宗方濟各（Pope Francis）述職，政府也已規劃10月中旬派團訪梵，出席先教宗保祿六世的封聖典禮。