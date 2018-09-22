新住民手作蛋糕慰勞看護工   願他鄉似故鄉   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署嘉義縣服務站行動關懷列車9月19日前往嘉義縣東石鄉聖心教養院，探視院內外籍看護工，並帶來柬埔寨新住民手工製作的蛋捲，讓看護工們品嚐，聖心教養院由吳敏華院長及該院服務的菲律賓籍倪修女一起與移民署人員陪同外籍移工同樂，歡度中秋佳節。

嘉義縣服務站運用行動服務列車前往轄內各鄉鎮進行居停留及關懷訪視服務，提供新住民到府服務外，本次特別在中秋節前夕到東石鄉聖心教養院辦理居留證件及法令諮詢服務，並與院區的外籍監護工共同慶祝中秋佳節，讓來自菲律賓的移工認識台灣傳統節日，表達政府對於移工辛勞的關懷。

聖心教養院長期致力服務嘉義縣海線地區的身心障礙者，專責照顧重度與極重度多重身心障礙院生。

成立30餘年來，為了提供院生良好照顧品質，除了由天主教修女服務外，近年來逐年引進外籍監護工補充照護人力，現有來自菲律賓的8名監護工，在教養院天主教修女的帶領提供重症院生良好的照護品質，實現蒲敏道神父創立聖心教養院的使命，幫助身心障礙者的家庭減輕負擔。

林主任表示，聖心的移工們跨海來台工作，長時間輪班照顧身障者，處在高度工作壓力中，希望透過關懷訪視，讓移工們一起感受到台灣民間溫馨過節的氣氛，一解思鄉之苦。