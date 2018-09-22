大馬羽總證實　前球王李宗偉在台治療鼻咽癌

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）馬來西亞羽球好手、36歲的「拿督」李宗偉傳出罹患鼻咽癌在台治療，大馬羽球總會長斯里諾薩今（22)日發表聲明，證實李宗偉罹患初期鼻咽癌，對治療反應良好。

斯里諾薩（Sri Norza Zakaria）在大馬羽球總會（Badminton Association of Malaysia - BAM)官方臉書發表聲明指出，為回應近期有關李宗偉(Datuk Lee Chong Wei)的報導，羽球總會確認他罹患初期鼻咽癌。

聲明中指出，李宗偉目前在台灣治療，反應情況良好，在親友陪伴下休息和康復中。他代表李宗偉向馬來西亞民眾的祝禱及關心表示感謝，大家的支持，正是李宗偉力量和勇氣的來源。

大馬羽總也呼籲各界尊重李宗偉及他家人的隱私，羽球總會將盡力提供協助，並持續與李宗偉保持聯繫。​​

☆鼻咽癌小檔案 (資料來源: 綜合臺北市立聯合醫院與三軍總醫院官網)

☆鼻咽癌在中國長江以南沿海各省有較高的發生率，台灣居民的祖先大多來自福建和廣東，因此台灣也是發生鼻咽癌的高危險區。

估計每年大約有850名新的鼻咽癌患者，男女比例約3:1至4:1左右，好發年齡群都在40至49歲，尤其是在45~46歲左右。

☆鼻咽癌發生之原因乃多重因素所構成，經研究結果約有三項，即遺傳因子、EB病毒感染、環境因素 (小時候多食用醃漬食物或鹹魚、工作環境之空氣污染及久而多的吸菸者)。

其中在種族遺傳因素方面，更讓我們不能不小心，因為華人的鼻咽癌被公認發生率最高，縱使是移居國外的第二代，仍比當地人發生機率高。

☆鼻咽癌之常見症狀可略分為六項：頸部腫塊、單側之聽力障礙或閉塞感、痰中帶血絲或鼻涕中含血、一邊之鼻塞或鼻涕增多、頭痛和臉麻或遠看東西糢糊。

☆有上述一項或多項症狀之病人，應趕快找耳鼻喉科醫師診察，耳鼻喉科醫師可用常規之鼻後 鏡或鼻咽內視鏡觀察鼻咽部。其診斷需要經活體切片作病理檢查才能確定。診斷確立之後，需要先行判定其臨床分期，其中包括耳鼻喉科之常規理學檢查、腦神經理學檢查、肺部X光、肝臟超音波、全身骨骼同位素掃瞄、頭頸部之電腦斷層掃瞄攝影或磁振造影檢查等。臨床分期確立以後，才施行治療。