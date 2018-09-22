中秋前後為腸胃炎好發時期 慎防諾羅和沙門氏菌發威

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中秋節除了賞月吃柚子，台灣人最愛的就是烤肉，尤其在朋友邀約下，一整個月的週末都在烤肉也是司空見慣，但疾管署提醒，中秋節前後為病毒性腸胃炎好發時期，應注意食材衛生，做到勤洗手和不吃生食等衛生習慣。

依據疾管署疫情監視資料顯示，上週全國門急診腹瀉就診達146,793人次（包括急診6,147人），均高於2016年及2017年同期，且近期持續呈上升趨勢。往年中秋節前後為病毒性腸胃炎好發時期，2016年及2017年中秋節當週腹瀉急診就診人次達8,480、7,087人次，均較假期前一週就診人次多出至少1000人。

腹瀉等腸胃道感染疾病主要透過糞口途徑傳播，經由食用到受病人排泄嘔吐物污染的水、食物，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染。其中諾羅病毒的病原具有高度的傳播能力，常於校園等人口密集處引起大規模的感染。

此外，中秋佳節國人喜好以烤肉與家人親友同樂，若食材不新鮮、長時間未置於低溫保存或未徹底烹熟再食用，將容易造成腹瀉等腸道傳染病。

食用未充分加熱的蛋類，可能會有沙門氏菌感染的風險；生食受污染水域生產的貝類，因貝類具有濃縮水中病原物質的特性，容易感染到多種致病原，如：諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等腸道傳染病致病原而造成腹瀉。