香港高鐵今舉行通車儀式　泛民團體抗議「割地」與「一地兩檢」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）廣深港高速鐵路香港站首發列車，今(22)日早11時23分開出，車上乘客包括香港行政長官林鄭月娥、廣東省長馬興瑞及香港政經界人士數百人。香港泛民團體未派代表出席通車儀式，但在現場抗議香港站採取「一地兩檢」。

關注「一地兩檢」的多個泛民團體今在抗議時，高呼「千億廢鐵、全民皆蝕」口號，並抨擊政府容許在香港執行中國內地法律，諷刺一地兩檢形同「割讓」香港。

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根據《一地兩檢條例》，香港高鐵西九龍站將劃地設立中國內地口岸區及實施中國內地法律。該條例亦指明，客運列車同樣會視為中國內地口岸區範圍，在法律及司法管轄權上會視為在「香港以外、(中國)內地以內」，由中國內地機構執行內地法例，但不會影響香港特區的劃界。

香港媒體引述社民陣主席吳文遠說，高鐵是靠一連串謊言建造出來，他希望在歷史上留個見證，證明絕大部份香港人都反對興建高鐵。他也批評香港回歸後日趨人治，而非法治。

高鐵香港段明(23)日將正式營運，讓市民搭乘。這是香港主權轉移以來，最龐大和重要的基礎建設之一，由於它連接深圳和廣州，因此稱為廣深港高鐵。



中央社報導，從香港站出發的高鐵分短途和長途，廣深段為短途，長途直達列車則前往北京、上海、昆明、武漢和石家莊等地。

前排左1為馬興瑞，左2為香港特首林鄭月娥。圖片來源:美聯社