新南向外籍生2年增加三倍  台南大學聯盟發威

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，台南市政府招收東南亞及南亞外籍生方面成果豐富，2年來成長3.3倍，並邀請「台南市大學聯盟」5校分享相關成果，台南市市長李孟諺表示未來致力推動穆斯林友善城市，並增加祈禱室等相關設施。

2017年成立的「台南市大學聯盟」台南市內12所大學院校組成，9月18日記者會上，來自成功大學、南台科技大學、長榮大學、台灣首府大學、中華醫事科技大學5校分享新南向相關招生成果。

成功大學國際處長陳靜敏表示，成功大學106年招收東協及南亞學生佔校比例與成長數排名全國第一。台灣首府大學國際中心近年深耕印尼，更安排外籍生參加划龍舟、廟會等台灣文化傳統活動。

長榮大學副校長黃伯和表示，長榮大學與新南向當地大學、中學及民間團體建立關係，並於馬來西亞和砂拉越科大合作無人機項目。南台科大國際處長王永鵬則表示，南台科大在新南向國家有72所姊妹校，並且與台南紡織公司合作產學專班。

中華醫大國際處長卓達雄表示，中華醫大今年新增餐飲管理和食品營養系專班，未來計畫在馬來西亞、柬埔寨進行志工服務等活動。

市長李孟諺表示，新南向國家來台外籍生許多來自穆斯林國家，未來致力推動穆斯林友善城市，並增加祈禱室等相關設施。